Η Νορβηγία απαγορεύει την πρόσβαση σε TikTok, Snapchat και Roblox για παιδιά κάτω των 16 ετών

Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί μέχρι το τέλος του 2026, με την κυβέρνηση να διευρύνει το αρχικό πεδίο εφαρμογής του, ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο τα παραδοσιακά κοινωνικά δίκτυα, αλλά και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες που ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη των παιδιών.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, στο στόχαστρο μπαίνουν πλατφόρμες των οποίων ο σχεδιασμός, οι λειτουργίες ή το περιεχόμενο μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη των ανηλίκων, καθώς και τη γενικότερη ασφάλειά τους.

Στο στόχαστρο και οι πλατφόρμες παιχνιδιών

Η υπουργός Παιδιών και Οικογένειας της Νορβηγίας, Λένι Βάγκσλιντ, εξήγησε ότι ορισμένες διαδικτυακές υπηρεσίες εμφανίζονται ως απλά παιχνίδια, αλλά στην πραγματικότητα ενσωματώνουν λειτουργίες που παραπέμπουν στα κοινωνικά δίκτυα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αλγόριθμοι που προτείνουν εξατομικευμένο περιεχόμενο, καθώς και διαφημιστικές πρακτικές που απευθύνονται σε παιδιά και ενδέχεται να παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο δημόσιο δίκτυο NRK, αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση επιδιώκει να συμπεριλάβει τέτοιες υπηρεσίες στους νέους περιορισμούς.

Με βάση την πρόταση, το ηλικιακό όριο θα ισχύει μέχρι την 1η Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο το παιδί συμπληρώνει τα 16 χρόνια του.

Παράλληλα, οι ίδιες οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις πλατφόρμες θα έχουν την ευθύνη να εφαρμόσουν αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών.

Χρειάζεται κοινοβουλευτική στήριξη

Η εφαρμογή των περιορισμών δεν θεωρείται ακόμη δεδομένη, καθώς η κυβέρνηση των Εργατικών δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Για να εγκριθεί το νομοσχέδιο, θα χρειαστεί να εξασφαλίσει τη στήριξη και άλλων πολιτικών δυνάμεων.

Η νορβηγική πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη διεθνή προσπάθεια περιορισμού της έκθεσης των παιδιών σε δυνητικά επιβλαβές διαδικτυακό περιεχόμενο.

Η Αυστραλία έχει ήδη θεσπίσει νομοθεσία που απαγορεύει την πρόσβαση ατόμων κάτω των 16 ετών σε συγκεκριμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την υιοθέτηση κλιμακωτών περιορισμών ανάλογα με την ηλικία των χρηστών.