Νέα επίθεση Φιντάν στο Ισραήλ: Είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Türkiye της Κυριακής, ο Φιντάν δήλωσε ότι οι επεκτατικές πολιτικές και οι επιθέσεις του Ισραήλ αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. «Πρέπει να επιδείξουμε κοινή αποφασιστικότητα απέναντι σε αυτές τις πολιτικές», τόνισε.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα του NTV, στο περιθώριο της Συνόδου ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τους ομολόγους του από το Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, την Αίγυπτο, Μπαντρ Αμπντελάτι, και το Ιράκ, Φουάντ Χουσεΐν. Στις συναντήσεις συζητήθηκαν οι περιφερειακές συγκρούσεις και οι προσπάθειες επίλυσής τους.

Ο Φιντάν είχε επίσης επαφές με την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία του Ιράκ, με επίκεντρο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας και της ασφάλειας.

Επανέλαβε τη δέσμευση της Άγκυρας για ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των ισλαμικών χωρών, ιδιαίτερα στο Παλαιστινιακό, καθώς και για συμβολή στην περιφερειακή ειρήνη.

Κατά τη Σύνοδο, η Τουρκία παρέδωσε στο Ιράκ την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ