Απίστευτη διάσωση στην Ουκρανία: Drone σήκωσε τραυματία στρατιώτη και τον έβγαλε από το μέτωπο (βίντεο)

Ο στρατιώτης, μέλος της 30ής Ξεχωριστής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, είχε τραυματιστεί ενώ βρισκόταν σε θέση μάχης. Η απομάκρυνσή του με συμβατικά μέσα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς η περιοχή ήταν γεμάτη νάρκες και βρισκόταν υπό συνεχή επιτήρηση από ρωσικά drones.

Οι ουκρανικές δυνάμεις διαπίστωσαν ότι ούτε τα μη επανδρωμένα επίγεια οχήματα μπορούσαν να προσεγγίσουν με ασφάλεια τον τραυματία. Έτσι, αποφάσισαν να επιχειρήσουν κάτι που δεν είχε προηγουμένως καταγραφεί σε συνθήκες πολέμου: να τον απομακρύνουν από αέρος, χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο τηλεκατευθυνόμενο εξακόπτερο.

Μετέτρεψαν στρατιωτικό drone σε μέσο διάσωσης

Για την αποστολή χρησιμοποιήθηκε ένα βαρύ drone της ουκρανικής εταιρείας Gurzuf Defence, το οποίο είχε σχεδιαστεί για τη μεταφορά μεγάλων φορτίων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά ανθρώπου, στρατιωτικοί ειδικοί συνεργάστηκαν με την κατασκευάστρια εταιρεία, προχωρώντας σε τεχνικές προσαρμογές που θα εξασφάλιζαν τη σταθερότητα του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην αποφυγή έντονων ταλαντώσεων και στην ισορροπία του drone, ώστε να μην ανατραπεί κατά τη μεταφορά του τραυματία.

Πριν από την πραγματική επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν δοκιμές στις εγκαταστάσεις που διέθεσε η εταιρεία. Ακολούθησε συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων στρατιωτικών μονάδων για την ασφαλή εκτέλεση της αποστολής.

BREAKING: Ukraine has carried out the first evacuation in history of a wounded soldier from the frontlines by an aerial drone https://t.co/6vnOve3BKH — Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2026

Η στιγμή της διάσωσης

Τον χειρισμό του εξακόπτερου ανέλαβε στρατιωτικός της 30ής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας.

Το drone προσέγγισε τη θέση όπου βρισκόταν ο τραυματίας και κατάφερε να τον μεταφέρει μακριά από την επικίνδυνη ζώνη, χωρίς να χρειαστεί να εκτεθούν άλλοι στρατιώτες στους κινδύνους του ναρκοθετημένου πεδίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ουκρανικής πλευράς, η αποστολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο στρατιώτης μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.

Ο τραυματίας βρίσκεται πλέον υπό ιατρική παρακολούθηση και ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Στην επιχείρηση συνεργάστηκαν στελέχη της 92ης Ταξιαρχίας Εφόδου, της 30ής και της 14ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, του 10ου Σώματος Στρατού και της εταιρείας Gurzuf Defence.

Η ακριβής ημερομηνία και η τοποθεσία της διάσωσης δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Τα drones αποκτούν νέο ρόλο στον πόλεμο

Η συγκεκριμένη επιχείρηση αναδεικνύει τις νέες δυνατότητες των μη επανδρωμένων συστημάτων στο πεδίο της μάχης.

Μέχρι σήμερα, τα drones χρησιμοποιούνται ευρέως για αναγνώριση, παρακολούθηση εχθρικών κινήσεων, μεταφορά εφοδίων και επιθέσεις. Πλέον, οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν να τα αξιοποιήσουν και για τη διάσωση τραυματιών από περιοχές στις οποίες η πρόσβαση διασωστικών συνεργείων είναι πρακτικά αδύνατη.

Παράλληλα, ουκρανικές εταιρείες αναπτύσσουν ειδικά σχεδιασμένα συστήματα αεροδιακομιδής. Μεταξύ αυτών είναι το StarGate της SkyFall, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που μπορεί να μεταφέρει τραυματίες και βρίσκεται σε διαδικασία επιχειρησιακής αξιολόγησης.

Η επιτυχής διάσωση καταδεικνύει ότι η τεχνολογία των drones, η οποία έχει αλλάξει δραστικά τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου στην Ουκρανία, μπορεί πλέον να προσφέρει λύσεις και για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στο πεδίο των επιχειρήσεων.