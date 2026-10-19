Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα στην κεντρική Υεμένη, όταν πύραυλοι έπληξαν στρατόπεδο των ενόπλων δυνάμεων. Τα πλήγματα αποδίδονται στους Χούθι, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Υεμένη: Τουλάχιστον 50 νεκροί από πλήγματα που αποδίδονται στους Χούθι
Πύραυλοι που έπληξαν στρατόπεδο των ενόπλων δυνάμεων στην κεντρική Υεμένη προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 100, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο.
«Ο απολογισμός αυξήθηκε σε τουλάχιστον 50 νεκρούς, με περισσότερους από 100 τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο Φαχάντ αλ-Χαλίφι, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Σάμπουα.
Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τα θύματα των πληγμάτων.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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