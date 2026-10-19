Υεμένη: Τουλάχιστον 50 νεκροί από πλήγματα που αποδίδονται στους Χούθι

«Ο απολογισμός αυξήθηκε σε τουλάχιστον 50 νεκρούς, με περισσότερους από 100 τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο Φαχάντ αλ-Χαλίφι, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Σάμπουα.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τα θύματα των πληγμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ