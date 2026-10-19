Δέκα συλλήψεις στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις σε δημοσιογράφο και Ευρωπαίους διπλωμάτες

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Κλάδος Ελαίας», με τη συμμετοχή της αστυνομίας, της Σιν Μπετ, της συνοριοφυλακής και του στρατού. Οι δέκα συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για διάφορα αδικήματα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η συμμετοχή του καθενός στα περιστατικά.

Η Χάιντι Λεβίν, Αμερικανίδα φωτορεπόρτερ της Washington Post, ξυλοκοπήθηκε την Παρασκευή κοντά στη Ραμάλα, ενώ κάλυπτε την ελαιοσυγκομιδή Παλαιστινίων. Υπέστη κατάγματα στα πλευρά και στους σπονδύλους και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι.

Ο Αμερικανός πρέσβης Μάικ Χάκαμπι καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση και ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Την επίθεση καταδίκασαν επίσης ο Ισραηλινός Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ και στελέχη της αντιπολίτευσης.

Το Σάββατο, κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε ευρωπαϊκή διπλωματική αντιπροσωπεία κοντά στην Ταϊμπέ, προκαλώντας τραυματισμούς και ζημιές σε όχημα. Η Γαλλία, το Βέλγιο και η Πολωνία ζήτησαν την παρέμβαση των ισραηλινών αρχών. Ο IDF επέκρινε τους διπλωμάτες επειδή μετέβησαν στην περιοχή χωρίς να ζητήσουν τη συνοδεία και την προστασία του.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς απέκλεισε την επαναφορά της διοικητικής κράτησης για Εβραίους εξτρεμιστές, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της βίας αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα της αστυνομίας.

Επίθεση σε υποψήφια του κόμματος «Λαός του Ισραήλ»

Σε άλλη εξέλιξη, σήμερα, η Φλερ Χασάν-Ναχούμ, υποψήφια του κόμματος «Λαός του Ισραήλ», δέχθηκε επίθεση από Παλαιστινίους κοντά στο Τουρμούς Άγια, ενώ συμμετείχε σε περιοδεία με την οργάνωση Regavim. Μεγάλη πέτρα διαπέρασε το παράθυρο του αυτοκινήτου της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα μέλος της συνοδείας.

Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο. Ο επικεφαλής του κόμματος, Όφερ Βίντερ, κατήγγειλε την παλαιστινιακή τρομοκρατία, ενώ ο περιφερειάρχης Μπινιαμίν, Ισραέλ Γκαντς, επέκρινε τη διεθνή καταδίκη της βίας, χαρακτηρίζοντάς την επιλεκτική.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: ΚΥΠΕ