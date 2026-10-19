Φρίκη στην Ουγκάντα: Βρέθηκε αποκεφαλισμένος πρώην στρατιωτικός που ασκούσε κριτική στον πρόεδρο της Ρουάντα

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), πρόκειται για τον Ρόμπερτ Καμπέρα, πρώην λοχία του στρατού της Ρουάντα, ο οποίος ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Ουγκάντα και είχε αναπτύξει έντονη δημόσια δραστηριότητα κατά της κυβέρνησης της χώρας καταγωγής του.

Η σορός του εντοπίστηκε στο χωριό Λουάλα, κοντά στην Καμπάλα, ενώ οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι η δολοφονία διαπράχθηκε αργά το βράδυ της 16ης Οκτωβρίου ή τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Οκτωβρίου.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ουγκάντας, Κιτούμα Ρουσόκε, δήλωσε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου ότι οι Αρχές διερευνούν τη δολοφονία ενός άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών, του οποίου το κεφάλι είχε αποκοπεί και δεν είχε ακόμη εντοπιστεί.

Όπως διευκρίνισε, η αναγνώριση της σορού έγινε από συγγενικά πρόσωπα του θύματος, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για τον Ρόμπερτ Καμπέρα.

Από τον στρατό της Ρουάντα στην ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Καγκάμε

Ο Καμπέρα είχε εγκαταλείψει τη Ρουάντα πριν από αρκετά χρόνια. Παρότι κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας δεν είχε εκφράσει ιδιαίτερα έντονες πολιτικές απόψεις, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε επικριτή του προέδρου Πολ Καγκάμε.

Όπως μεταδίδει το AFP, διατηρούσε κανάλι στο YouTube με την ονομασία «Major Robert TV», το οποίο αριθμούσε περίπου 144.000 συνδρομητές και αποτελούσε μέσο έκφρασης των πολιτικών του θέσεων.

Μεταξύ του περιεχομένου που είχε δημοσιεύσει περιλαμβανόταν και τραγούδι αφιερωμένο στη Βικτουάρ Ινγκάμπιρε, προσωπικότητα της αντιπολίτευσης στη Ρουάντα, η οποία έχει φυλακιστεί επανειλημμένα και αποτελεί μία από τις γνωστότερες φωνές διαφωνίας απέναντι στην κυβέρνηση.

Ο Πολ Καγκάμε βρίσκεται στην εξουσία από την περίοδο που ακολούθησε τη γενοκτονία του 1994, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 800.000 άνθρωποι, κυρίως Τούτσι. Κατά καιρούς, οι Αρχές της Ρουάντα έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με κατηγορίες για επιθέσεις και δολοφονίες πολιτικών αντιπάλων και επικριτών της κυβέρνησης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί ποιοι ευθύνονται για τη δολοφονία του Καμπέρα ή ποια ήταν τα κίνητρά τους.

Το ιστορικό δολοφονιών εξόριστων επικριτών

Η δολοφονία του πρώην στρατιωτικού δεν αποτελεί το πρώτο περιστατικό βίαιου θανάτου προσώπου που είχε εγκαταλείψει τη Ρουάντα και είχε εκφράσει αντίθεση προς την κυβέρνησή της.

Σύμφωνα με το AFP, το 2021 ο πρώην υπολοχαγός του στρατού της Ρουάντα, Ρεβοκάντ Καρεμανγκίνγκο, δολοφονήθηκε από πυροβολισμούς στη Μοζαμβίκη, όπου υπήρχαν υποψίες ότι υποστήριζε μυστικά δύναμη της αντιπολίτευσης.

Την ίδια χρονιά, ο Σέιφ Μπαμπορίκι, επίσης επικριτής της κυβέρνησης, έπεσε νεκρός από πυρά στη Νότια Αφρική.

Ιδιαίτερα γνωστή είναι και η υπόθεση του Πάτρικ Καρεγκέγια, πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ρουάντα, ο οποίος είχε μετατραπεί σε αντίπαλο της κυβέρνησης. Το 2014 βρέθηκε στραγγαλισμένος σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Νότια Αφρική.

Παράλληλα, ο πρώην στρατηγός Φοστέν Καγιούμπα Νιαμβάσα, ο οποίος είχε συνιδρύσει μαζί με τον Καρεγκέγια το αντιπολιτευόμενο Εθνικό Κογκρέσο της Ρουάντα, έχει επιβιώσει από αρκετές απόπειρες δολοφονίας.

Η νέα υπόθεση στην Ουγκάντα προστίθεται σε αυτό το ιστορικό, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη και τις Αρχές να καλούνται να διαπιστώσουν τις συνθήκες και τα κίνητρα της δολοφονίας.