Χάος στη Γαλλία: Απαγορεύσεις κυκλοφορίας μετά τις λεηλασίες και τα βίαια επεισόδια, νέες διαδηλώσεις το Σάββατο και δίκες «εξπρές»

Η κατάσταση στη Γαλλία παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με την κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί να ενεργοποιεί έκτακτα μέτρα ασφαλείας σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την επανάληψη των εικόνων βίας που καταγράφηκαν σε πολλές πόλεις.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο πρωθυπουργός ζήτησε τη Δευτέρα από τις περιφερειακές αρχές να προχωρήσουν στην επιβολή στοχευμένων απαγορεύσεων κυκλοφορίας, κυρίως σε περιοχές όπου σημειώθηκαν λεηλασίες και καταστροφές καταστημάτων.

Η απόφαση ακολούθησε έκτακτη διυπουργική σύσκεψη, κατά την οποία εξετάστηκε η κατάσταση ασφαλείας και οι τρόποι προστασίας των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Ο Λεκορνί δεν απέκλεισε ακόμη και το ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εφόσον οι συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο. Προς το παρόν, ωστόσο, η κυβέρνηση προκρίνει την εφαρμογή περιορισμών σε συγκεκριμένες περιοχές, αντί της επιβολής γενικευμένης απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε Παρίσι, Λιόν και βόρεια Γαλλία

Στο Παρίσι, οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης, με το μέτρο να αφορά την Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ και την περιοχή γύρω από το Λεζ Αλ.

Σύμφωνα με το Associated Press, πρόκειται για στοχευμένη παρέμβαση σε περιοχές όπου οι αρχές επιδιώκουν να αποτρέψουν νέες συγκεντρώσεις που ενδέχεται να εξελιχθούν σε επεισόδια.

Στη βόρεια Γαλλία, περιορισμοί ανακοινώθηκαν για τη Λιλ, το Ντουέ, το Ντενέν και το Βατινί, με απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 20:00 έως τις 06:00 σε καθορισμένες περιοχές. Αντίστοιχα μέτρα αποφασίστηκαν και για τμήμα του κέντρου της Λιόν.

Στη Νίκαια, οι περιορισμοί αφορούν ανηλίκους, ενώ στο Ντενέν οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε ειδικές ρυθμίσεις για την κυκλοφορία ανηλίκων χωρίς συνοδεία.

Περιορισμοί σε δημόσιες συγκεντρώσεις ανακοινώθηκαν και στη Μασσαλία, καθώς οι αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων επεισοδίων.

Χιλιάδες συλλήψεις και σοβαρές ζημιές στην αγορά

Η έκταση των καταστροφών έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη γαλλική κυβέρνηση και στον επιχειρηματικό κόσμο.

Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των ταραχών, ενώ σχεδόν 1.000 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Περισσότερα από 3.000 εμπορικά καταστήματα υπέστησαν ζημιές ή λεηλατήθηκαν, με τις οικονομικές συνέπειες να εκτιμώνται ιδιαίτερα σοβαρές.

Οι διαδηλώσεις, που είχαν ως βασικό αντικείμενο την ακρίβεια και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών, εξελίχθηκαν σε εκτεταμένες συγκρούσεις σε διάφορες πόλεις, με εμπρησμούς οχημάτων, επιθέσεις σε καταστήματα και καταστροφές δημόσιων υποδομών.

Στη Λιμόζ, το δημαρχείο υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά, ενώ στο Παρίσι και στη Μασσαλία καταγράφηκαν εκτεταμένα επεισόδια.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα οικονομικής στήριξης για τις πληγείσες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και ενεργοποίηση μηχανισμών προσωρινής αναστολής εργασίας, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες για εργαζομένους και εργοδότες.

Πολιτική πίεση στον Μακρόν και παραίτηση που δεν έγινε δεκτή

Οι ταραχές έχουν προκαλέσει και σοβαρούς πολιτικούς κραδασμούς, καθώς η κυβέρνηση δέχεται επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, προσφέρθηκε να παραιτηθεί, αναλαμβάνοντας πολιτική ευθύνη για τις αστοχίες στην αντιμετώπιση των επεισοδίων.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν έκανε δεκτή την παραίτησή του, ζητώντας αντίθετα αναθεώρηση της επιχειρησιακής στρατηγικής και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αποκατάσταση της δημόσιας τάξης.

Ο Νουνιέζ αναγνώρισε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχασαν σε ορισμένες περιπτώσεις τον έλεγχο της κατάστασης, παρά τη μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση.

Ο πρωθυπουργός απέδωσε μέρος της βίας σε οργανωμένες ομάδες της άκρας αριστεράς και σε άτομα που εκμεταλλεύτηκαν τις διαδηλώσεις για να προβούν σε καταστροφές και λεηλασίες.

Οι εξελίξεις σημειώνονται περίπου έξι μήνες πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές, αυξάνοντας την πολιτική πίεση στην κυβέρνηση.