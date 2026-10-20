Το Πεκίνο μετατρέπεται σε «υπεργηρασμένη κοινωνία» - Ένας στους τρεις κατοίκους θα είναι άνω των 60 ετών

Στο τέλος του προηγούμενου έτους, το Πεκίνο είχε 5,29 εκατομμύρια μόνιμους κατοίκους ηλικίας άνω των 60 ετών, σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της κινεζικής πρωτεύουσας.

Οι αρχές έχουν εντείνει τα μέτρα στήριξης των ηλικιωμένων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της κατώτατης σύνταξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ