Το Πεκίνο εξελίσσεται σε «υπεργηρασμένη κοινωνία», καθώς το ένα τρίτο του πληθυσμού της κινεζικής πρωτεύουσας προβλέπεται πως θα είναι ηλικίας 60 ετών και άνω, σύμφωνα με την εφημερίδα Beijing Daily.
Το Πεκίνο μετατρέπεται σε «υπεργηρασμένη κοινωνία» - Ένας στους τρεις κατοίκους θα είναι άνω των 60 ετών
Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το ένα τρίτο των κατοίκων της κινεζικής πρωτεύουσας θα ανήκει σύντομα στην τρίτη ηλικία, με τις αρχές να ενισχύουν τα μέτρα στήριξης των ηλικιωμένων.
Στο τέλος του προηγούμενου έτους, το Πεκίνο είχε 5,29 εκατομμύρια μόνιμους κατοίκους ηλικίας άνω των 60 ετών, σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της κινεζικής πρωτεύουσας.
Οι αρχές έχουν εντείνει τα μέτρα στήριξης των ηλικιωμένων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της κατώτατης σύνταξης.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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