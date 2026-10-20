Axios: Αιφνιδιαστική επίσκεψη του Χέγκσεθ στο Ισραήλ - Συνάντηση με τον Νετανιάχου ενόψει εκλογών

Το ταξίδι του Χέγκσεθ στο Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής το Πεντάγωνο ούτε η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, υπογραμμίζει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τις τελευταίες ημέρες, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την στήριξή του στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ - τις πρώτες μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 που συγκλόνισε τη χώρα και βύθισε τη Μέση Ανατολή στο χάος, καθώςακολούθησαν ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, στον Λίβανο και στο Ιράν.

Προβλέπει «σαρωτική νίκη» ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, θα επιτύχει μια «σαρωτική» εκλογική νίκη στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 27 Οκτωβρίου.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα ένα βίντεο από την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών.

«Νομίζω ότι θα πετύχεις ηχηρή νίκη, πραγματικά. Οπότε, δες: εσύ είσαι ο άνθρωπος που θέλω στο πλευρό μου, Μπίμπι» είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με το βίντεο στο οποίο ο Νετανιάχου φαίνεται να έχει βάλει το τηλέφωνό του σε ανοιχτή ακρόαση.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι είναι «μακράν ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ και που θα έχει ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».

Πηγές: ΑΠΕ - ΜΠΕ / ΚΥΠΕ