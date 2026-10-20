Τις ταραχές στη Γαλλία επικαλέστηκε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social σχετικά με τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.
Τραμπ: «Η Γαλλία καίγεται από μετανάστες, τζιχαντιστές και κομμουνιστές» – Προειδοποιεί την Ευρώπη να κλείσει τα σύνορά της
Απευθυνόμενος στους αμερικανούς ψηφοφόρους, ο Τραμπ δήλωσε: «Όταν βλέπετε φλεγόμενα καμπαναριά και φωτιές που μαίνονται στη Γαλλία, να θυμάστε πως αυτό θέλουν οι ριζοσπάστες, ανόητοι Δημοκρατικοί (σ.σ. Dumocrats, σύμφωνα με λογοπαίγνιο) να κάνουν στην Αμερική».
«Εάν θέλετε να διαπιστώσετε τι διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές, απλώς δείτε τι γίνεται στη Γαλλία. Μια άλλοτε σπουδαία χώρα η οποία κυριεύεται, λεηλατείται και πυρπολείται από μετανάστες, τζιχαντιστές και κομμουνιστές που μισούν τον χριστιανισμό και τον δυτικό πολιτισμό», ανέφερε ο Τραμπ, καλώντας την Ευρώπη να κλείσει τα σύνορά της.
«Η Ευρώπη πρέπει να κλείσει τα σύνορά της και να διώξει τους ανθρώπους που μισούν τις χώρες της. Και να τους διώξει γρήγορα, προτού να είναι πολύ αργά», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε πως είχε προειδοποιήσει τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν. «Είχα πει στον πρόεδρο (της Γαλλίας) Μακρόν όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά, πριν από πολλά χρόνια: κλείστε τα σύνορά σας, διαφορετικά θα έρθει το τέλος της Γαλλίας».
Απευθυνόμενος στους αμερικανούς ψηφοφόρους, ο Τραμπ δήλωσε: «Όταν βλέπετε φλεγόμενα καμπαναριά και φωτιές που μαίνονται στη Γαλλία, να θυμάστε πως αυτό θέλουν οι ριζοσπάστες, ανόητοι Δημοκρατικοί (σ.σ. Dumocrats, σύμφωνα με λογοπαίγνιο) να κάνουν στην Αμερική».
«Οι Αμερικανοί θα ορθώσουν ανάστημα και θα διακηρύξουν ότι θα υπερασπιστούμε την κουλτούρα μας, θα προστατεύσουμε τον πολιτισμό μας, θα διαφυλάξουμε τη θρησκεία, τις αξίες και την κληρονομιά μας, και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να κατακτηθεί ή να καταστραφεί η χώρα μας», τόνισε ο πρόεδρος Τραμπ.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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