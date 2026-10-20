Γαλλία: Οι μυστικές υπηρεσίες δεν «είδαν» το χάος που ερχόταν – Πώς TikTok και Telegram αιφνιδίασαν τις Αρχές

Από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν την Κυριακή, μέχρι τον πρωθυπουργό σήμερα και τους υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Λοράν Νουνιές και Ζεράλντ Νταρμανέν, όλοι παραδέχτηκαν την «αστοχία των υπηρεσιών πληροφοριών» και την «έλλειψη πρόβλεψης».

Οι υπηρεσίες εκτιμούσαν ότι στην περιφέρεια θα διαδήλωναν 150.000 άνθρωποι και στο Παρίσι 80.000. Τελικά, με βάση τα επίσημα στοιχεία, ήταν 550.000, εκ των οποίων 110.000 στην πρωτεύουσα. Όμως, κατά κύριο λόγο, πολλές πόλεις όπως το Παρίσι, η Λιόν, η Μασσαλία, η Λιμόζ, μετατράπηκαν σε θέατρο δράσης βανδάλων και πλιατσικολόγων, με τις δυνάμεις ασφαλείας να αδυνατούν να ελέγξουν την κατάσταση.

Ένα πραγματικό χάος, ένα «μπάχαλο», όπως το αποκάλεσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Υπήρξαν αστοχίες στις υπηρεσίες πληροφοριών (...) Η γαλλική υπηρεσία πληροφοριών είναι κορυφαία στον αγώνα κατά της ισλαμιστικής τρομοκρατίας, είναι ισχυρή απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, είναι σημαντική απέναντι στις ξένες παρεμβάσεις, αλλά, προφανώς, δεν ξέρει να πολεμά σωστά την ακροαριστερά», είπε ο Ζεράλντ Νταρμανεν, ο οποίος ηγείται του υπουργείου Εσωτερικών εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια.

Ήδη, κατά τη διάρκεια του κινήματος των «κίτρινων γιλέκων» το φθινόπωρο του 2018, η κυβέρνηση δεν είχε προβλέψει την κλίμακα της κινητοποίησής τους, η οποία πέρασε κάτω από τα ραντάρ επειδή δεν υπήρχε κάποιος κεντρικός συντονισμός και οργάνωση των διαδηλώσεων αυτών.

Το ίδιο συνέβη και κατά τις αστικές ταραχές τον Ιούνιο του 2023, που πυροδοτήθηκαν από τον θάνατο του Ναέλ, ο οποίος σκοτώθηκε στη Ναντέρ, κοντά στο Παρίσι, από αστυνομικό. Κάθε φορά, οι υπηρεσίες πληροφοριών υποτιμούσαν το μέγεθος των κινητοποιήσεων.

Την περασμένη Πέμπτη, οι υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών εξηγούσαν ότι «αναμένονταν επεισόδια» στις πορείες στο Παρίσι και σε μεγάλες πόλεις. «Πορείες τις οποίες το ακροαριστερό κίνημα θα επιδιώξει πιθανώς να οδηγήσει σε εκτροπή» μέσω επιθέσεων στις δυνάμεις της τάξης και «απόπειρας καταστροφών» εναντίον των συμβόλων της εξουσίας, ανέφερε εκείνη η ενημέρωση, που δεν περιλάμβανε ακριβή ποσοτικά δεδομένα.

Αυτό το έλλειμμα αξιολόγησης των κινημάτων οφείλεται «στην απώλεια της κουλτούρας της πληροφορίας», με τη διάλυση, το 2008, της υπηρεσίας γενικών πληροφοριών (RG) και την αποχώρηση πολλών στελεχών του τομέα, εκτίμησε ένας ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Έχουν εξαφανιστεί οι πληροφορίες που προέρχονται από ανθρώπους (...) Τους λείπουν τα νομικά εργαλεία, ιδίως για να παρακάμψουν την κρυπτογράφηση των εφαρμογών μηνυμάτων, τους λείπει προσωπικό, επειδή δεν αρκεί να παρακολουθείς τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει και να επαληθεύεις αυτά που γράφουν για να ξέρουν οι δυνάμεις τις τάξης τι να περιμένουν», πρόσθεσε.

«Υπήρχαν πάρα πολλές ψευδείς ειδήσεις» στα δίκτυα, «φυλλάδια παραγόμενα από Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα επαληθεύουμε όλα, με αποτέλεσμα αυτό να μειώνει την ικανότητα ανάλυσής μας», ανέφερε ωστόσο μια πηγή από υπηρεσία ασφαλείας.

Οι υπηρεσίες διαπίστωσαν επίσης, αλλά δυσκολεύτηκαν να το αξιολογήσουν, ότι αυτό το κίνημα είχε απήχηση στους μαθητές του λυκείου και στους νέους των λαϊκών συνοικιών.

«Και όλα πήγαν στραβά». Οι νέοι των συνοικιών κατέβηκαν μαζικά (στον δρόμο), δίνοντας «καύσιμο» στις κινητοποιήσεις. Αυτή η συμμαχία μεταξύ της (εξωκοινοβουλευτικής) ακροαριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς και των νέων των συνοικιών είναι εντελώς πρωτοφανής», συνέχισε.

Το δίκτυο TikTok έπαιξε επίσης έναν «πρωτοφανή ρόλο επιταχυντή», όπως και το Telegram, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της ημέρας, είπε μια αστυνομική πηγή. Άλλη πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας έκανε λόγο για «αυθόρμητη και μη οργανωμένη έκρηξη οργής».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ