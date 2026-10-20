Τέλος εποχής στο CNN: Αποχωρεί η Κριστιάν Αμανπούρ μετά από 43 χρόνια – Αιχμές για τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία

Η ανακοίνωση έγινε λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της μητρικής εταιρείας του CNN από τον όμιλο Paramount Skydance, μια συμφωνία που έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου.

Αν και η 68χρονη Αμανπούρ δεν ανέφερε συγκεκριμένο λόγο για την αποχώρησή της, υπογράμμισε τη δέσμευσή της να παραμείνει «πραγματικά ανεξάρτητη» - κάτι που χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντικό» στη σημερινή εποχή.

Γεννήθηκε στο Λονδίνο - ο πατέρας της ήταν Ιρανός και η μητέρα της Βρετανίδα - αλλά η οικογένειά της μετακόμισε στην Τεχεράνη, όπου η Κριστιάν Αμανπούρ παρέμεινε μέχρι τα 11, προτού επιστρέψει στη Βρετανία για να φοιτήσει σε αγγλικό σχολείο.

Έγινε διάσημη παγκοσμίως ως πολεμική ανταποκρίτρια του CNN, καλύπτοντας τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991, ενώ έχει πάρει συνεντεύξεις από εξέχουσες προσωπικότητες παγκοσμίως.

Η καθημερινή της εκπομπή στο CNN θα μετατραπεί σε εβδομαδιαία μέχρι τον Ιούνιο, όταν θα ολοκληρωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ