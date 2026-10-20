Η δημοσιογράφος Κριστιάν Αμανπούρ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι αποχωρεί από το CNN έπειτα από 43 χρόνια στο ειδησεογραφικό δίκτυο.
Τέλος εποχής στο CNN: Αποχωρεί η Κριστιάν Αμανπούρ μετά από 43 χρόνια – Αιχμές για τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία
Έγινε διάσημη παγκοσμίως ως πολεμική ανταποκρίτρια του CNN, καλύπτοντας τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991, ενώ έχει πάρει συνεντεύξεις από εξέχουσες προσωπικότητες παγκοσμίως.
Η ανακοίνωση έγινε λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της μητρικής εταιρείας του CNN από τον όμιλο Paramount Skydance, μια συμφωνία που έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου.
Αν και η 68χρονη Αμανπούρ δεν ανέφερε συγκεκριμένο λόγο για την αποχώρησή της, υπογράμμισε τη δέσμευσή της να παραμείνει «πραγματικά ανεξάρτητη» - κάτι που χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντικό» στη σημερινή εποχή.
Γεννήθηκε στο Λονδίνο - ο πατέρας της ήταν Ιρανός και η μητέρα της Βρετανίδα - αλλά η οικογένειά της μετακόμισε στην Τεχεράνη, όπου η Κριστιάν Αμανπούρ παρέμεινε μέχρι τα 11, προτού επιστρέψει στη Βρετανία για να φοιτήσει σε αγγλικό σχολείο.
Έγινε διάσημη παγκοσμίως ως πολεμική ανταποκρίτρια του CNN, καλύπτοντας τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991, ενώ έχει πάρει συνεντεύξεις από εξέχουσες προσωπικότητες παγκοσμίως.
Η καθημερινή της εκπομπή στο CNN θα μετατραπεί σε εβδομαδιαία μέχρι τον Ιούνιο, όταν θα ολοκληρωθεί.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.