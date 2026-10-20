«Αναστήθηκε» ο Κιμ Γιονγκ Ουν: Με φωτογραφίες από έκθεση ρούχων απαντά η Πιονγιάνγκ στις φήμες ότι πέθανε

Στις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη (20/10), ο 42χρονος ηγέτης παρουσιάζεται να περιηγείται σε έκθεση προϊόντων της ελαφράς βιομηχανίας, εξετάζοντας παιδικά παπούτσια και γυναικεία ενδύματα και συνομιλώντας με αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο KCNA, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, ενώ τον Κιμ συνόδευαν η σύζυγός του Ρι Σολ Τζου και η κόρη τους Κιμ Τζου Ε.

NEW: Kim Jong Un on Monday "looked round the venue of the garment and footwear exhibition of the field of light industry," DPRK state media said. The photo-report came after rumors emerging on social media suggested he had died yesterday. https://t.co/rAZQMp2Uk6 https://t.co/hmjRn06KX5 — NK NEWS (@nknewsorg) October 19, 2026

Οι φήμες για εγκεφαλική αιμορραγία και κώμα

Η έντονη φημολογία ξεκίνησε την Κυριακή, όταν ο Κινέζος αντιφρονών Γουαντζούν Σιέ, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημοσίευσε αναρτήσεις στην πλατφόρμα Χ, υποστηρίζοντας ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο Κιμ είχε πεθάνει και ότι η Κίνα είχε αποστείλει χιλιάδες στρατιώτες στην Πιονγιάνγκ, υπό τον φόβο πολιτικής αστάθειας και κρίσης διαδοχής.

Ακολούθως, διατύπωσε νέο ισχυρισμό, σύμφωνα με τον οποίο ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας είχε υποστεί σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία και είχε μεταφερθεί για επείγουσα νοσηλεία στο Πεκίνο.

Κατά τις ίδιες αναρτήσεις, Κινέζοι ειδικοί γιατροί φέρονταν να είχαν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της κατάστασής του.

Ωστόσο, κανένας από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν συνοδευόταν από επαληθεύσιμα στοιχεία, ούτε υπήρξε επιβεβαίωση από ανεξάρτητες ή επίσημες πηγές.

Η απάντηση μέσα από τις φωτογραφίες

Αντί να εκδώσει ανακοίνωση για τις φήμες, το βορειοκορεατικό καθεστώς δημοσιοποίησε φωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητες του ηγέτη του.

Σε μία από τις εικόνες, ο Κιμ εμφανίζεται να εξετάζει ένα μικρό ροζ παιδικό παπούτσι, ενώ σε άλλη συνομιλεί με αξιωματούχους, κάνοντας έντονες χειρονομίες.

Άλλο στιγμιότυπο τον παρουσιάζει να επιθεωρεί γυναικείο παλτό τοποθετημένο σε κούκλα βιτρίνας.

Το κρατικό πρακτορείο ανέφερε ότι ο Κιμ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο της εγχώριας ελαφράς βιομηχανίας, συνδέοντας την έκθεση με την κυβερνητική πολιτική ενίσχυσης της παραγωγής στις περιφέρειες της χώρας.

Η δημοσιοποίηση του υλικού συμπίπτει χρονικά με την εξάπλωση των φημών για τον θάνατό του, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση της Πιονγιάνγκ ειδικά για τους ισχυρισμούς αυτούς.

Παράλληλα, η ακριβής χρονική στιγμή λήψης των φωτογραφιών δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Η υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν έχει επανειλημμένα αποτελέσει αντικείμενο εικασιών, ιδιαίτερα σε περιόδους κατά τις οποίες απουσιάζει από δημόσιες εκδηλώσεις.

Ανάλογο κύμα φημών είχε καταγραφεί και το 2020, όταν η παρατεταμένη απουσία του από το δημόσιο προσκήνιο είχε οδηγήσει σε δημοσιεύματα που αμφισβητούσαν ακόμη και το κατά πόσο βρισκόταν εν ζωή.

Οι τελευταίοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ οι νέες εικόνες που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα παρουσιάζουν τον Βορειοκορεάτη ηγέτη να συνεχίζει τις επίσημες δραστηριότητές του.