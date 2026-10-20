Σκάνδαλο ύψους 17,6 εκατ. δολαρίων στον Λευκό Οίκο: Τούρκος επιχειρηματίας καταγγέλλει σύμβουλο του Τραμπ

Στην υπόθεση εμπλέκεται ο Τούρκος επιχειρηματίας Τουρχάν Μιλντόν, σύζυγος της Αλίνα Χάμπα, η οποία ανήκει στον στενό κύκλο συνεργατών του Αμερικανού προέδρου.

Η καταγγελία αφορά χρηματικό ποσό 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο φέρεται να μεταφέρθηκε σε αμερικανική εταιρεία στο πλαίσιο συμφωνίας που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την πραγματοποίηση μεγάλης δωρεάς προς το Κέντρο Κένεντι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Axios, ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι η δωρεά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις που φέρεται να είχε λάβει.

Το μήνυμα που προκάλεσε την έρευνα

Κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί γραπτό μήνυμα με ημερομηνία τον Μάιο του 2025, το οποίο φέρεται να απέστειλε ο Γκρένελ στον Μιλντόν.

Στο συγκεκριμένο μήνυμα, σύμφωνα με την καταγγελία, γινόταν αναφορά στη μεταφορά χρημάτων σε εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να διευθετηθεί δωρεά προς το Κέντρο Κένεντι.

Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φέρεται να θα αποκτούσε πρόσβαση σε εκδηλώσεις για επιλεγμένους προσκεκλημένους, καθώς και δυνατότητα γνωριμιών με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης, ενδεχομένως ακόμη και με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γκρένελ αρνείται ότι απέστειλε το μήνυμα και χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς ψευδείς και αβάσιμους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Λευκού Οίκου εξετάζουν κατά πόσο το επίμαχο μήνυμα είναι αυθεντικό, καθώς και εάν υπήρξε οποιαδήποτε παράτυπη διαχείριση χρημάτων που προορίζονταν για το πολιτιστικό ίδρυμα.

Η διαδρομή των 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων

Σύμφωνα με τον Μιλντόν και τους νομικούς εκπροσώπους του, η μεταφορά των χρημάτων πραγματοποιήθηκε προς την εταιρεία Texas Armament & Technology (TXAT), με έδρα το Χιούστον, έπειτα από υπόδειξη του Γκρένελ.

Το συνολικό ποσό των 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων συνδεόταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, με επιχειρηματική συμφωνία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Από αυτό, περίπου 5,6 εκατομμύρια δολάρια προορίζονταν για το Κέντρο Κένεντι.

Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί περιπλέκουν την υπόθεση. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι τα χρήματα φαίνεται να προήλθαν από το υπουργείο Οικονομικών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και όχι απευθείας από προσωπικό λογαριασμό του Τούρκου επιχειρηματία.

Το στοιχείο αυτό εγείρει πρόσθετα ερωτήματα σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων, τον πραγματικό χαρακτήρα της συναλλαγής και τον τρόπο με τον οποίο συνδέθηκε με την υποτιθέμενη δωρεά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν το ποσό που προοριζόταν για το πολιτιστικό ίδρυμα εκταμιεύθηκε πράγματι, ούτε ποιος είχε την ευθύνη για τη διαχείρισή του.

Η παρέμβαση της Αλίνα Χάμπα

Καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας φέρεται να διαδραμάτισε η Αλίνα Χάμπα, πρώην δικηγόρος του Τραμπ και σύζυγος του Μιλντόν.

Στις 9 Οκτωβρίου, η Χάμπα ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο για τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα που προορίζονταν για το Κέντρο Κένεντι δεν είχαν καταλήξει στον προβλεπόμενο προορισμό τους.

Σύμφωνα με το Axios, υπήρξαν διαφοροποιήσεις στις αναφορές για το ύψος της δωρεάς. Αρχικά έγινε λόγος για περίπου 17 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στη συνέχεια το ποσό προσδιορίστηκε κοντά στα 6 εκατομμύρια.

Μετά την ενημέρωση, ο Τραμπ ανέθεσε στον νομικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ, να εξετάσει τα στοιχεία και να διαπιστώσει εάν υπάρχει βάση στις καταγγελίες.

Αρνείται τα πάντα ο Γκρένελ

Ο Ρικ Γκρένελ απορρίπτει κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ψευδείς και παράλογους ισχυρισμούς.

Έχει επίσης αμφισβητήσει τη γνησιότητα του γραπτού μηνύματος που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, αρνούμενος ότι είναι ο αποστολέας του.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και, μέχρι στιγμής, δεν έχει διαπιστωθεί ότι ο Γκρένελ ιδιοποιήθηκε χρήματα ή ότι προσέφερε πράγματι πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

Η υπόθεση προκαλεί, πάντως, πολιτική αμηχανία στον στενό κύκλο του Τραμπ, καθώς εμπλέκει πρόσωπα με άμεσες σχέσεις με τον Λευκό Οίκο και θέτει ερωτήματα για τη διαχείριση μεγάλων οικονομικών συναλλαγών και την ενδεχόμενη αξιοποίηση πολιτικών διασυνδέσεων.