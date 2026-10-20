Καναδάς: Οι κάλπες έβαλαν φρένο στα σχέδια απόσχισης της Αλμπέρτα - Στο 76,5% το «όχι»

Οι κάτοικοι της πλούσιας πετρελαιοπαραγωγού επαρχίας της Αλμπέρτα αντιτάχθηκαν χθες, Δευτέρα, με πολύ ευρεία πλειοψηφία στη διοργάνωση ενός μελλοντικού δημοψηφίσματος για την απόσχισή τους από τον Καναδά, σύμφωνα με προβολή του μεγάλου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού CBC, μια νίκη την οποία χρειαζόταν πολύ ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ καθώς προσπαθεί να ενοποιήσει τη χώρα εν μέσω του συνεχιζόμενου εμπορικού πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
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Το δημοψήφισμα ήταν μη δεσμευτικό και έθετε στους πολίτες το ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν μέρος του Καναδά ή να αρχίσουν τη νομική διαδικασία που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί μια δεσμευτική ψηφοφορία για την απόσχιση της επαρχίας τους.
Σύμφωνα με την προβολή αυτή, οι υποστηρικτές της παραμονής στους κόλπους του Καναδά κέρδισαν με πολύ μεγάλη διαφορά, συγκεντρώνοντας περίπου 76,5% των ψήφων, ενώ οι υποστηρικτές της πραγματοποίησης ενός δημοψηφίσματος, την οποία προωθούσε το αυτονομιστικό κίνημα, συγκέντρωσαν 23,5% των ψήφων.
Το δημοψήφισμα ήταν μη δεσμευτικό και έθετε στους πολίτες το ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν μέρος του Καναδά ή να αρχίσουν τη νομική διαδικασία που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί μια δεσμευτική ψηφοφορία για την απόσχιση της επαρχίας τους.
Δημοσκόποι και αναλυτές είχαν επανειλημμένα απορρίψει το ενδεχόμενο μιας νίκης των αυτονομιστών, επικαλούμενοι δεδομένα που έδειχναν ότι περίπου το ένα τρίτο των κατοίκων αυτής της δυτικής επαρχίας υποστήριζαν τη διεξαγωγή στο μέλλον δημοψηφίσματος για την απόσχισή της από τον Καναδά.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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