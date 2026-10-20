Διαφορετική γραμμή Βανς από Τραμπ για Νετανιάχου: Αρνείται να στηρίξει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στις εκλογές - Τι αποκαλύπτουν τα διεθνή ΜΜΕ

«Εγώ υποστηρίζω Αμερικανούς υποψηφίους και σε αυτό επικεντρώνομαι, στις ενδιάμεσες εκλογές», ανέφερε ο Βανς, προσθέτοντας ότι δεν προτίθεται να αναμειχθεί στην εκλογική διαδικασία του Ισραήλ.

Q: Trump endorsed Netanyahu. Do you endorse Netanyahu? JD Vance: I endorse American candidates. I'm not getting involved in Israeli elections. https://t.co/TXYncDC4LR — Clash Report (@clashreport) October 19, 2026

Όταν κλήθηκε να διευκρινίσει τη θέση του, υπογράμμισε ότι η στάση του δεν συνιστά ούτε υποστήριξη ούτε αντίθεση προς τον Νετανιάχου. «Δεν είμαι κατά της υποστήριξής του. Δεν είμαι υπέρ της υποστήριξής του. Δεν πρόκειται να εμπλακώ στις εκλογές του Ισραήλ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η στάση του Αμερικανού αντιπροέδρου διαφοροποιείται από εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το περασμένο Σάββατο τάχθηκε ανοιχτά στο πλευρό του Νετανιάχου. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «μεγάλο πολεμιστή πρωθυπουργό», εκφράζοντας την πλήρη υποστήριξή του ενόψει των εκλογών.

Οι δηλώσεις Βανς γίνονται λίγες ημέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση στο Ισραήλ, σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας. Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές εξελίξεις και έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Ισραήλ, χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημη ανακοίνωση.

Η τοποθέτησή του Βανς έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον αμερικανικών και ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, τα οποία αναδεικνύουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις που καταγράφονται στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης όσον αφορά το Ισραήλ και κυρίως τη διαχείριση της αντιπαράθεσης με το Ιράν.

Η αντίφαση που επισημαίνει το CNN

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει το CNN στο γεγονός ότι η επίκληση της μη ανάμειξης σε εκλογικές διαδικασίες άλλων χωρών δεν συνάδει πλήρως με την προηγούμενη στάση του Βανς.

Όπως υπενθυμίζει το αμερικανικό δίκτυο, ο αντιπρόεδρος είχε μεταβεί νωρίτερα φέτος στη Βουδαπέστη, προκειμένου να υποστηρίξει τον τότε πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ενόψει των βουλευτικών εκλογών, στις οποίες τελικά ηττήθηκε.

Η συγκεκριμένη αναφορά ενισχύει το ενδιαφέρον γύρω από την απόφασή του να κρατήσει αποστάσεις από την προεκλογική εκστρατεία του Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύει ότι η επιλογή του υπαγορεύεται αποκλειστικά από πολιτικές διαφωνίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Το παρασκήνιο των διαφωνιών για το Ιράν

Το Associated Press συνδέει τη στάση του Βανς με τις ευρύτερες διαφωνίες που έχουν καταγραφεί στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών αναφορικά με τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ.

Το αμερικανικό πρακτορείο υπενθυμίζει ότι ο Βανς είχε ασκήσει τον περασμένο Ιούνιο έντονη κριτική σε μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης, τα οποία αντιτίθεντο στις προσπάθειες του Τραμπ για διπλωματική διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν.

Τον Ιούλιο, μάλιστα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είχε υποστηρίξει, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο podcast του Τζο Ρόγκαν, ότι ορισμένοι παράγοντες του ισραηλινού συστήματος επιχειρούσαν να επηρεάσουν την αμερικανική κοινή γνώμη, με στόχο τη συνέχιση του πολέμου.

Ο Βανς είχε ισχυριστεί ότι υπάρχουν πρόσωπα εντός του ισραηλινού συστήματος που προσπαθούν να μεταβάλουν την αμερικανική κοινή γνώμη ώστε να συνεχιστούν επ' αόριστον οι πολεμικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο αντιπρόεδρος αντιμετωπίζει παράλληλα επιφυλάξεις από μερίδα των Εβραίων Ρεπουμπλικανών αναφορικά με τη στάση του απέναντι στη συμμαχία ΗΠΑ–Ισραήλ.

Τον προηγούμενο μήνα είχε πραγματοποιήσει κλειστή συνάντηση με στελέχη του Republican Jewish Coalition στο Λας Βέγκας, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις, χωρίς ωστόσο να αποκηρύξει τον συντηρητικό σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον, με τον οποίο διατηρεί πολιτικές σχέσεις και ο οποίος έχει προκαλέσει αντιδράσεις για τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Οι επιφυλάξεις για Νετανιάχου και η στάση Τραμπ

Η ισραηλινή εφημερίδα The Jerusalem Post αναδεικνύει επίσης τη διαφοροποίηση του Βανς, επισημαίνοντας ότι ο αντιπρόεδρος δεν ακολούθησε τη δημόσια υποστήριξη που προσέφερε ο Τραμπ στον Νετανιάχου.

Παράλληλα, σε ξεχωριστό δημοσίευμά της, η εφημερίδα αναφέρει ότι ακόμη και στο στενό περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου υπήρχαν επιφυλάξεις για την απόφαση να υποστηρίξει δημόσια τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται η Jerusalem Post, ορισμένοι στενοί συνεργάτες και σύμμαχοι του Τραμπ είχαν εκφράσει προβληματισμό για την παρέμβασή του στην ισραηλινή εκλογική αναμέτρηση.

Το Axios αποκαλύπτει, από την πλευρά του, ότι ο Τραμπ είχε επανειλημμένα αποφύγει τους προηγούμενους μήνες να υποστηρίξει τον Νετανιάχου, εν μέσω εντάσεων μεταξύ των δύο ηγετών για το Ιράν και τη Γάζα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, ορισμένοι από τους στενότερους συμβούλους του προέδρου εκτιμούσαν ότι οι αμερικανικές επιδιώξεις στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν καλύτερα με μια διαφορετική ισραηλινή κυβέρνηση.

Το Axios αναφέρει, επίσης, επικαλούμενο πρόσωπα που είχαν συζητήσει απευθείας με τον Τραμπ, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει κατ' ιδίαν δυσαρέσκεια για τον Νετανιάχου, αποδίδοντάς του ευθύνες για τις αποτυχίες ασφαλείας που επέτρεψαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και εκφράζοντας ανησυχία για τις επιπτώσεις των επιλογών του στη διεθνή εικόνα του Ισραήλ.

Γιατί ο Τραμπ αποφάσισε να στηρίξει τον Νετανιάχου

Παρά τις προηγούμενες επιφυλάξεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή (18/10) την πλήρη υποστήριξή του προς τον Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τον ισχυρό ηγέτη και σημαντικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών στην αντιπαράθεση με το Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι πάντοτε είχε σκοπό να στηρίξει τον Νετανιάχου, αλλά δεν επιθυμούσε να το πράξει πολύ νωρίς.

Όπως εξήγησε, η μεταξύ τους συνεργασία είναι καλή και πιστεύει ότι θα συνεχιστεί εφόσον ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανεκλεγεί.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε κατά πόσο θα μπορούσε να συνεργαστεί με κάποιον άλλο Ισραηλινό ηγέτη, απάντησε ότι ενδεχομένως να μπορούσε, ενδεχομένως όμως και όχι, διερωτώμενος γιατί θα έπρεπε να αναληφθεί ένα τέτοιο ρίσκο.

Το Axios επισημαίνει ότι πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία των αμερικανοϊσραηλινών σχέσεων που εν ενεργεία πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποστηρίζει τόσο ρητά και δημόσια συγκεκριμένο υποψήφιο στις ισραηλινές εκλογές.

Από την πλευρά της, η Jerusalem Post, επικαλούμενη πληροφορίες της Maariv, αναφέρει ότι ο Τραμπ παρακολουθούσε τις προηγούμενες εβδομάδες τις δημοσκοπήσεις στο Ισραήλ και αποφάσισε να εκδηλώσει τη στήριξή του όταν εκτίμησε, βάσει των στοιχείων που του παρουσιάστηκαν, ότι ο Νετανιάχου διέθετε πραγματικές πιθανότητες να εξασφαλίσει νέα κυβερνητική θητεία.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην Ουάσιγκτον

Η διαφορετική στάση Τραμπ και Βανς αναδεικνύει τις αποκλίσεις που καταγράφονται στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης αναφορικά με τη σχέση με το Ισραήλ και τη διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η δημόσια τοποθέτηση του αντιπροέδρου δεν ισοδυναμεί με ανοιχτή αμφισβήτηση του Νετανιάχου ούτε συνιστά, από μόνη της, απόδειξη ρήξης με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ωστόσο, οι προηγούμενες επικρίσεις του για τη στάση της ισραηλινής κυβέρνησης στο ζήτημα του Ιράν, σε συνδυασμό με την απόφασή του να μη συνταχθεί με την εκλογική παρέμβαση Τραμπ, προσδίδουν στην επιλογή του ιδιαίτερη πολιτική σημασία.

Η διαφοροποίηση καταγράφεται, μάλιστα, μόλις μία εβδομάδα πριν από τις ισραηλινές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, σε μια αναμέτρηση που συνδέεται άμεσα τόσο με το πολιτικό μέλλον του Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και με την επόμενη ημέρα των σχέσεων Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.