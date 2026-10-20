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Διεθνή

Φωτιά σε δύο δεξαμενόπλοια νότια του Ορμούζ μετά από πρόσκρουση σε νάρκες

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι τα πλοία ακινητοποιήθηκαν αφού προσέκρουσαν σε ιρανικές νάρκες, χωρίς να διευκρινίσει πότε συνέβη το περιστατικό.

Δύο δεξαμενόπλοια έπιασαν φωτιά και ακινητοποιήθηκαν νότια των Στενών του Ορμούζ, αφού προσέκρουσαν σε ιρανικές νάρκες, σύμφωνα με δήλωση του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης που αναμεταδόθηκε σήμερα από κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στη δήλωση δεν διευκρινίζεται πότε επλήγησαν τα πλοία. Αναφέρεται επίσης ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος χθες, Δευτέρα, το βράδυ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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