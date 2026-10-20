Ολλανδία: Χωρίς πυροτεχνήματα η υποδοχή του 2027 - Τέλος στις εκρήξεις που τρομάζουν τα ζώα

Η νέα νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2026 και θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά κατά τους εορτασμούς για την υποδοχή του 2027. Η απόφαση έρχεται έπειτα από χρόνια προβληματισμού για τις συνέπειες της ανεξέλεγκτης χρήσης πυροτεχνημάτων, τόσο στη δημόσια ασφάλεια όσο και στην ευημερία των ζώων.

Κάθε χρόνο, κατά την περίοδο των εορτών, χιλιάδες κατοικίδια ζώα τρομοκρατούνται από τους δυνατούς θορύβους. Σκύλοι και γάτες τρέμουν, κρύβονται σε σκοτεινά σημεία του σπιτιού ή επιχειρούν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χαθούν ή να τραυματιστούν.

Σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις στην άγρια πανίδα. Πτηνά που βρίσκονται στις φωλιές ή στους χώρους ανάπαυσής τους τρομάζουν από τις εκρήξεις και απογειώνονται πανικόβλητα μέσα στη νύχτα, με κίνδυνο να συγκρουστούν με εμπόδια ή να εξαντληθούν από την αιφνίδια φυγή.

Πάντως, η απαγόρευση δεν είναι καθολική. Εξακολουθούν να επιτρέπονται μικρά πυροτεχνήματα της κατηγορίας F1, όπως τα βεγγαλικά χειρός, ενώ οι επαγγελματικές επιδείξεις μπορούν να πραγματοποιούνται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Περιορισμένες εξαιρέσεις προβλέπονται επίσης για οργανωμένες εκδηλώσεις που διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες.

Πέρα από την προστασία των ζώων, οι ολλανδικές αρχές επιδιώκουν να περιορίσουν τις πυρκαγιές, τις υλικές ζημιές, τη ρύπανση και τους τραυματισμούς που καταγράφονται κάθε χρόνο κατά τους εορτασμούς.

Έτσι, η υποδοχή του 2027 αναμένεται να σηματοδοτήσει μια διαφορετική πρωτοχρονιάτικη παράδοση στην Ολλανδία, με λιγότερες εκρήξεις στους δρόμους και μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια ανθρώπων και ζώων.