Στην τουρκική Βουλή η συμφωνία κοινής άμυνας Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υπογράψει το σχετικό έγγραφο και να παραπέμψει τη συμφωνία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Αν εγκριθεί από την Επιτροπή, θα τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Η συμφωνία υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου στη Μέκκα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των τριών χωρών. Η Άγκυρα αναφέρει ότι έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν στρέφεται εναντίον τρίτων χωρών.

Πηγή: ΚΥΠΕ