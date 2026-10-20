Ανατροπή στη Λιβύη: Η Βουλή ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο που είχε απορρίψει το 2020 - Στην Τρίπολη ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε την Τρίτη (20/10) τη συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης με την Τουρκία, σύμφωνα με το Reuters, ανατρέποντας ουσιαστικά τη στάση που είχε υιοθετήσει το 2020.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2019 από την Άγκυρα και την τότε Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA), με έδρα την Τρίπολη, και αφορά τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.

Η Βουλή που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη είχε αντιταχθεί εξαρχής στη συμφωνία, χωρίς να προχωρήσει στην κύρωσή της. Το 2020, μάλιστα, την είχε χαρακτηρίσει «άκυρη» και είχε αποφασίσει να την απορρίψει. Η αλλαγή στάσης καταγράφεται λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του Αγκίλα Σάλεχ από την προεδρία του λιβυκού κοινοβουλίου, θέση την οποία κατείχε επί 12 χρόνια. Ο Σάλεχ θεωρούνταν στενός συνεργάτης του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Στην προεδρία της Βουλής τον διαδέχθηκε ο Ας Σαλίν Αμπντελνάμπι αλ Ομπάιντι, βουλευτής του Τομπρούκ. Η ανάδειξή του είχε γνωστοποιηθεί στις 7 Οκτωβρίου μέσω της πλατφόρμας Χ από εκπρόσωπο του κοινοβουλίου.

Η αλλαγή στην ηγεσία της Βουλής φαίνεται να συνοδεύεται από αναδιάταξη των πολιτικών ισορροπιών στην ανατολική Λιβύη, με την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου να αποτελεί μία από τις πρώτες σημαντικές ενδείξεις της νέας κατάστασης.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η παρουσία του επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν, στην Τρίπολη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο στρατηγικών αναλύσεων Geopolitical Desk, ο Καλίν βρίσκεται από νωρίς την Τρίτη στη λιβυκή πρωτεύουσα, όπου πραγματοποιεί σειρά επαφών με υψηλόβαθμους αξιωματούχους στον τομέα της ασφάλειας.