Κίεβο: Η Ρωσία επεκτείνει τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία

Τον Οκτώβριο, πριν από την έναρξη του χειμώνα, η Ρωσία επανέλαβε τις επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, στοχεύοντας σταθμούς παραγωγής ενέργειας και συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.

«Δυστυχώς, ο εχθρός συνεχίζει να επιτίθεται σκόπιμα και συστηματικά στις ενεργειακές μας υποδομές», δήλωσε σε τηλεοπτική παρέμβαση ο Αρτέμ Νεκράσοφ, υφυπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας.

Όπως ανέφερε, ενεργειακές εγκαταστάσεις επλήγησαν στην κεντρική επαρχία Κιροβοχράντ, στις δυτικές επαρχίες Ζιτόμιρ, Λβιβ, Ρίβνε, Τερνόπιλ και Χμελνίτσκι, καθώς και στη νότια επαρχία της Οδησσού.

«Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, ορισμένοι καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», πρόσθεσε.

Η DTEK, η μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε τρεις ενεργειακές εγκαταστάσεις της στη νότια περιφέρεια της Οδησσού. Σύμφωνα με την εταιρεία, 32.700 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Την Κυριακή, ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε δεκάδες επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών, καθώς και κατά των τομέων πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας, μέσα στην εβδομάδα που ακολούθησε την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Η Ουκρανία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι είναι έτοιμη για μια «ενεργειακή εκεχειρία». Παράλληλα, είχε ζητήσει από τους συμμάχους της πυραύλους για την αναχαίτιση των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, τους οποίους η Μόσχα χρησιμοποιεί για να πλήξει τις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Πηγή: ΚΥΠΕ