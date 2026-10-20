Η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX για γεωφυσικές έρευνες που αφορούν το υποθαλάσσιο καλώδιο δεδομένων East to Med Data Corridor (EMC) στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες έχουν συντονιστεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές.
Νέα NAVTEX της Τουρκίας για έρευνες στο καλώδιο EMC
Η Άγκυρα αναφέρει ότι οι εργασίες για το υποθαλάσσιο καλώδιο δεδομένων έχουν συντονιστεί και εγκριθεί από τις τουρκικές αρχές.
Σύμφωνα με την τουρκική NAVTEX 1032/26, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν από το πλοίο S/V KOBI RUEGG, από τις 21 Οκτωβρίου 2026 και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, κατά μήκος δύο διαδρομών στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι εργασίες θα γίνουν σε περιοχή εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, επικαλούμενη τα εξωτερικά όρια που γνωστοποίησε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, με το έγγραφο A/74/757.
Η αναγγελία αναφέρει ότι «οι γεωφυσικές ερευνητικές εργασίες έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές» και ότι «οι τουρκικές αρχές έχουν χορηγήσει άδεια» για τη διεξαγωγή τους.
Οι έρευνες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε ζώνες πλάτους 10 ναυτικών μιλίων, δηλαδή πέντε ναυτικά μίλια εκατέρωθεν των καθορισμένων διαδρομών. Τα διερχόμενα πλοία καλούνται να διατηρούν απόσταση πέντε ναυτικών μιλίων από το ερευνητικό σκάφος.
Με τη νέα NAVTEX, η Τουρκία επαναφέρει τις διεκδικήσεις της σχετικά με την αρμοδιότητα έγκρισης ερευνητικών δραστηριοτήτων σε θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, τις οποίες θεωρεί ότι εμπίπτουν στην υφαλοκρηπίδα της.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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