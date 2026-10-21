Διπλωματική κινητικότητα για την Ουκρανία: Σχέδιο ειρήνης στο τραπέζι, πιέσεις από Τραμπ, το βλέμμα στον Πούτιν - Στη Ρωσία σήμερα ο Γουίτκοφ

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters, Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές», επισημαίνοντας ότι σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος προς τη διαμόρφωση συντονισμένης προσέγγισης για τις επαφές με τη Ρωσία. Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταφέροντας τις προτάσεις που συζητήθηκαν στη νορβηγική πρωτεύουσα. Στις συνομιλίες του Όσλο συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, καθώς και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών και του ΝΑΤΟ. Όπως μεταδίδει το Reuters, η ουκρανική πλευρά παρουσίασε νέες ιδέες και προτάσεις, οι οποίες εξετάστηκαν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη διαμόρφωση συνολικού σχεδίου ειρήνης.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, η οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας μετά τον πόλεμο και η διαμόρφωση μιας νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι στόχος της επικείμενης συνάντησης του Γουίτκοφ με τον Πούτιν είναι να ανοίξει ο δρόμος για απευθείας τριμερείς διαπραγματεύσεις, αλλά και για ευρύτερες πολυμερείς συνομιλίες.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει το Κίεβο στις εγγυήσεις που θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια νέα ρωσική επίθεση μετά την επίτευξη ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συζητήθηκαν εγγυήσεις ασφαλείας ανάλογες με εκείνες που προβλέπει το άρθρο 5 του καταστατικού του ΝΑΤΟ, το οποίο καθιερώνει την αρχή της συλλογικής άμυνας. Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις διαβεβαιώσεις της αμερικανικής πλευράς ότι οι εγγυήσεις θα είναι ισχυρές, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί οι σχετικές ρυθμίσεις.

Παρά τη θετική αποτίμηση των συνομιλιών, δεν έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία, ενώ παραμένει αβέβαιο κατά πόσο η Μόσχα θα αποδεχθεί τις προτάσεις που θα της μεταφέρει ο Αμερικανός απεσταλμένος.

Η πίεση Τραμπ προς το Κίεβο

Η διπλωματική κινητικότητα εκδηλώνεται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Κιέβου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει τις πιέσεις προς την ουκρανική ηγεσία για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την Τρίτη την Ουκρανία να προχωρήσει σε συμφωνία με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι ήρθε η ώρα να τερματιστεί η σύγκρουση. Οι πρόσφατες κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης προς τη Μόσχα, μεταξύ των οποίων η χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων και η συμφωνία για αγορά ρωσικού ντίζελ, έχουν προκαλέσει προβληματισμό στο Κίεβο και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η ουκρανική κυβέρνηση έχει παράλληλα εκφράσει παράπονα για καθυστερήσεις στην αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη και στην παροχή κρίσιμων πληροφοριών. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε, πάντως, ότι αποκαταστάθηκε η λήψη αμερικανικών πληροφοριών έγκαιρης προειδοποίησης για ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, έπειτα από επικοινωνία του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Κρίσιμο τεστ η στάση της Μόσχας

Η προσοχή στρέφεται πλέον στη συνάντηση Γουίτκοφ και Πούτιν, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αγία Πετρούπολη. Το Κρεμλίνο είχε ήδη εκφράσει την προσδοκία ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος θα ενημερώσει τη ρωσική ηγεσία για τις θέσεις και τις προτάσεις που διαμορφώνονται στις επαφές με την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους.

Παρότι η συνάντηση του Όσλο περιγράφεται από την αμερικανική πλευρά ως σημαντικό βήμα, η πορεία των διαπραγματεύσεων εξακολουθεί να εξαρτάται από την ανταπόκριση της Ρωσίας και τη δυνατότητα γεφύρωσης των διαφορών μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, ενώ οι διαφωνίες γύρω από τις εγγυήσεις ασφαλείας, τις εδαφικές διεκδικήσεις και τους όρους μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένουν σημαντικά εμπόδια.

Η σημερινή επαφή με τον Ρώσο πρόεδρο θα αποτελέσει, επομένως, την πρώτη ουσιαστική δοκιμασία της συντονισμένης διπλωματικής προσπάθειας που καταγράφηκε στο Όσλο.

Ο Τραμπ καλεί την Ουκρανία να κάνει συμφωνία με τη Ρωσία

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Τρίτη την Ουκρανία να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

"Η Ουκρανία πρέπει να θέλει να διευθετηθεί αυτός ο πόλεμος", δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ, ο οποίος επέλεξε να ασκήσει πίεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πολύ περισσότερη απ' ό,τι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο ίδιος "θέλει η Ουκρανία να συνάψει συμφωνία" με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.

"Ο Ζελένσκι πρέπει να έχει τη βούληση να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, και αν δεν γίνει αυτό, τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ άσχημα" προειδοποίησε, κατά τη διάρκεια συνομιλίας με εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ