Εκλογικό θρίλερ στη Βραζιλία: Μάχη για την προεδρία στα δικαστήρια - Διπλωτική σύγκρουση με την Αργεντινή

Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, η προεκλογική αντιπαράθεση έχει μεταφερθεί πλέον και στις δικαστικές αίθουσες, ενώ την ίδια στιγμή προκαλεί διπλωματικούς κραδασμούς στις σχέσεις της Βραζιλίας με τη γειτονική Αργεντινή. Η προεκλογική ομάδα του Φλάβιο Μπολσονάρου προσέφυγε στο Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο της χώρας, ζητώντας την ακύρωση της υποψηφιότητας του Λούλα, με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία, οι δικηγόροι του 45χρονου υποψηφίου υποστηρίζουν ότι κυβερνητικός λογαριασμός στην πλατφόρμα WhatsApp χρησιμοποιήθηκε για τη μαζική διάδοση πολιτικού περιεχομένου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, γεγονός που, όπως ισχυρίζονται, συνιστά παράνομη προπαγάνδα.

Η πλευρά Μπολσονάρου θεωρεί ότι η αξιοποίηση κυβερνητικών μηχανισμών για προεκλογικούς σκοπούς παραβιάζει τους κανόνες ισότιμου ανταγωνισμού και ζητά από την εκλογική δικαιοσύνη να εξετάσει τις καταγγελίες. Η δικαστική αυτή εξέλιξη προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα έντασης στην ήδη φορτισμένη πολιτική ατμόσφαιρα, ενώ απομένουν ελάχιστες ημέρες μέχρι την κρίσιμη ψηφοφορία.

Διπλωματική σύγκρουση με τον Μιλέι

Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο αντιπαράθεσης άνοιξε ανάμεσα στη Βραζιλία και την Αργεντινή, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αργεντινού προέδρου Χαβιέρ Μιλέι υπέρ του Φλάβιο Μπολσονάρου.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας κατηγόρησε την Τρίτη τον Μιλέι για «απαράδεκτη απόπειρα εξωτερικής παρέμβασης» στις προεδρικές εκλογές, μετά τους ισχυρισμούς του ότι ο Λούλα ενδέχεται να επιχειρήσει να νοθεύσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Αργεντινός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι η προεκλογική εκστρατεία του Λούλα δεν θα επιχειρήσει να «κλέψει τις εκλογές», εξαπολύοντας νέα επίθεση εναντίον του Βραζιλιάνου ομολόγου του. Η αντίδραση της Μπραζίλια ήταν άμεση. Το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας χαρακτήρισε τις δηλώσεις απαράδεκτες, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν προσπάθεια παρέμβασης στη δημοκρατική διαδικασία μιας κυρίαρχης χώρας. Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο υπογράμμισε ότι η τοποθέτηση του Μιλέι είναι ανισόρροπη και δεν συνάδει με τη στάση που οφείλει να τηρεί ο πρόεδρος μιας φίλης χώρας. Οι σχέσεις των δύο ηγετών είχαν ήδη επιδεινωθεί από τον περασμένο Ιούλιο, όταν ο Μιλέι είχε χαρακτηρίσει τον Λούλα «κλέφτη» και «διεφθαρμένο». Η ανοιχτή υποστήριξη του Αργεντινού προέδρου στον γιο του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου προσδίδει πλέον και περιφερειακή διάσταση στη βραζιλιάνικη εκλογική αναμέτρηση.

Οριακή αναμέτρηση για την προεδρία

Η ένταση κορυφώνεται ενώ οι δύο υποψήφιοι εμφανίζονται να βρίσκονται πολύ κοντά στις δημοσκοπήσεις, με τις τελευταίες μετρήσεις να καταγράφουν οριακό προβάδισμα του Φλάβιο Μπολσονάρου.

Στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου, ο 45χρονος γερουσιαστής εξασφάλισε το 47,03% των ψήφων, έναντι 45,16% του 80χρονου Λούλα. Το αποτέλεσμα ανέτρεψε τα προγνωστικά και οδήγησε σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αναμέτρηση για τον δεύτερο γύρο.

Ο Λούλα επιχειρεί να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του προβάλλοντας την ανάγκη υπεράσπισης των δημοκρατικών θεσμών και της εθνικής κυριαρχίας της Βραζιλίας, ενώ ο Μπολσονάρου επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση και τη δυναμική που κατέγραψε στον πρώτο γύρο. Η εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής αποκτά έτσι ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις, καθώς το αποτέλεσμά της θα καθορίσει όχι μόνο την επόμενη κυβέρνηση της μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής Αμερικής, αλλά και τις πολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, οι δικαστικές προσφυγές και οι αλληλοκατηγορίες για εκλογική παρέμβαση εντείνουν την αβεβαιότητα, καθιστώντας τις τελευταίες ημέρες πριν από την κάλπη ιδιαίτερα κρίσιμες για το πολιτικό μέλλον της χώρας.