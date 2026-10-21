Κιμ Γιονγκ Ουν: Κάθε τόσο τον θέλουν νεκρό, κάθε τόσο επανεμφανίζεται - Το μυστήριο με την υγεία του και τα σενάρια διαδοχής

Σύμφωνα με το BBC, η κρατική εφημερίδα Rodong Sinmun δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες ο 42χρονος ηγέτης εμφανίζεται να επισκέπτεται έκθεση ενδυμάτων και υποδημάτων, συνοδευόμενος από την κόρη του, Κιμ Τζου Ε, και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η δημοσίευση των φωτογραφιών ακολούθησε ισχυρισμούς Κινέζου αντιφρονούντα, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε υποστεί σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Πεκίνου και τελικά κατέληξε.

Οι ισχυρισμοί και η αντίδραση της Σεούλ

Οι πληροφορίες προήλθαν από τον Γουαντζούν Σιε, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως πρόεδρος του Κινεζικού Δημοκρατικού Κόμματος, μιας πολιτικής οργάνωσης που έχει απαγορευτεί από τις κινεζικές αρχές.

Ο ίδιος υποστήριξε, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι η μεταφορά του Βορειοκορεάτη ηγέτη στην Κίνα κρίθηκε απαραίτητη λόγω της αδυναμίας των νοσοκομείων της χώρας του να αντιμετωπίσουν την κατάστασή του. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι η σορός του επαναπατρίστηκε μυστικά και ότι η Πιονγκγιάνγκ απέκρυψε τον θάνατό του.

Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, δεν υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών της Νότιας Κορέας ανέφεραν στο πρακτορείο Yonhap ότι δεν διαθέτουν πληροφορίες που να τους υποστηρίζουν.

Παράλληλα, δεν έχουν παρατηρηθεί ασυνήθιστες κινήσεις στα σύνορα Βόρειας Κορέας και Κίνας ή άλλες ενδείξεις που θα μπορούσαν να συνδέονται με μια αιφνίδια κρίση στην ηγεσία της χώρας.

Αν και δεν έχει εξακριβωθεί πότε ακριβώς τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες που δημοσίευσαν τα βορειοκορεατικά μέσα, η εμφάνιση του Κιμ έρχεται σε αντίθεση με τις πληροφορίες περί θανάτου του.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Οι φήμες για την υγεία του Βορειοκορεάτη ηγέτη δεν αποτελούν πρωτοφανές φαινόμενο.

Το 2020, γνωστός Βορειοκορεάτης αποστάτης είχε υποστηρίξει ότι ήταν σχεδόν βέβαιος για τον θάνατο του Κιμ Γιονγκ Ουν, έπειτα από χειρουργική επέμβαση στην καρδιά. Οι ισχυρισμοί διαψεύστηκαν λίγο αργότερα, όταν ο ηγέτης της χώρας εμφανίστηκε δημοσίως.

Η περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες από το εσωτερικό της Βόρειας Κορέας δυσχεραίνει την ανεξάρτητη επιβεβαίωση ειδήσεων, ιδιαίτερα όσων αφορούν την ηγεσία της.

Το ζήτημα της διαδοχής

Πέρα από την κατάσταση της υγείας του Κιμ Γιονγκ Ουν, το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας επικεντρώνεται και στο ενδεχόμενο διαδοχής του.

Η οικογένεια Κιμ κυβερνά τη Βόρεια Κορέα επί τρεις γενιές, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιος θα αναλάβει την εξουσία μετά τον σημερινό ηγέτη.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας εκτιμούν ότι ο Κιμ ενδέχεται να προετοιμάζει την κόρη του για μελλοντικό ηγετικό ρόλο, καθώς η παρουσία της σε σημαντικές κρατικές και στρατιωτικές εκδηλώσεις έχει γίνει συχνότερη.

Η Κιμ Τζου Ε εκτιμάται ότι είναι περίπου 13 ετών και δεν έχει ανακηρυχθεί επισήμως διάδοχος. Επιπλέον, στην ιστορία της Βόρειας Κορέας δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα γυναίκα στην ανώτατη ηγεσία.

Η αβεβαιότητα γύρω από τη διαδοχή, σε συνδυασμό με τη μυστικότητα που χαρακτηρίζει το πολιτικό σύστημα της χώρας, ενισχύει το ενδιαφέρον για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την υγεία του Κιμ.

Όπως επισημαίνει το BBC, μια ενδεχόμενη αιφνίδια αλλαγή στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για την πολιτική σταθερότητα της περιοχής και τον έλεγχο του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας.

Προς το παρόν, πάντως, οι πληροφορίες περί θανάτου του Κιμ Γιονγκ Ουν παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες πληροφοριών που να τις υποστηρίζουν.

Με πληροφορίες από BBC