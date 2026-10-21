Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματά του (drones) έπληξαν φορτηγό πλοίο, που μετέφερε στρατιωτικό φορτίο στην Ουκρανία, καθώς κατευθυνόταν στο λιμάνι της Οδησσού, ενώ σε μερικές ώρες αναμένεται συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, έφτασε στην πόλη αυτή.
Στη Ρωσία ο Γουίτκοφ για την κρίσιμη συνάντηση με Πούτιν - Σφυροκοπά την Ουκρανία η Μόσχα
Στην Αγία Πετρούπολη έφτασε ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ για συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την ώρα που συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία.
Το ρωσικό υπoυργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι οι δυνάμεις του έπληξαν συγκρότημα με αποθήκες που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην πόλη Πολτάβα στην κεντρική Ουκρανία, και έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας, που παρέχει ρεύμα στον αμυντικό και βιομηχανικό τομέα της Ουκρανίας όπως και σε εφοδιαστικά κέντρα στο Κίεβο.
Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπριάνσκ στη δυτική Ρωσία ανακοίνωσε παράλληλα σε ανάρτησή του σήμερα στο Telegram ότι ένας 19χρονος σκοτώθηκε και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με drone σε αυτοκίνητο στην περιοχή αυτή.
Το Reuters δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή την πληροφορία αυτή.
Στο μεταξύ ο περιφερειακός κυβερνήτης του Χαρκόβου στην Ουκρανία Όλεχ Σινιεχούμποφ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της νύχτας από ρωσικά drones κοντά στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας.
Άλλοι 11 υπέφεραν από συμπτώματα στρες μετά την επίθεση, από την οποία επλήγησαν ιδιωτικές κατοικίες και προκλήθηκαν κι άλλες ζημιές, σύμφωνα με τον ίδιο.
Στο Κίεβο, ρωσική αεροπορική επιδρομή έπληξε πολυώροφο κτίριο διαμερισμάτων και συγκοινωνιακή υποδομή, προκαλώντας πυρκαγιές, ανέφερε παράλληλα σε ανάρτησή του στο Telegram ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.
Επίσης σύμφωνα με τις τοπικές αρχές στην περιφέρεια της Πολτάβα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγμα σε πανεπιστήμιο στο Κρεμεντσούκ.
Τα νέα πλήγματα σημειώθηκαν ενώ ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Γουίτκοφ έφτασε πριν από λίγο στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο.
ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ
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