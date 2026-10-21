«Η Γαλάζια Πατρίδα είναι πλέον ισχυρότερη»: Πώς υποδέχθηκε ο Τουρκικός Τύπος την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου

«Η Γαλάζια Πατρίδα είναι πλέον ισχυρότερη», γράφει η Γενί Σαφάκ, με υπότιτλο «Σοκ για Ισραήλ, Ελλάδα και Ελληνοκυπρίους», υποστηρίζοντας ότι ανοίγει ο δρόμος για νέες σεισμικές έρευνες, γεωτρήσεις και ενεργειακές συνεργασίες.

«Η Γαλάζια Πατρίδα θωρακίστηκε», είναι ο τίτλος της Μιλλιέτ, η οποία κάνει λόγο για «πανικό στην Ελλάδα και το Ισραήλ». Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι με την απόφαση τερματίζονται οι νομικές συζητήσεις γύρω από το μνημόνιο και ότι καταφέρθηκε ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα στις «μαξιμαλιστικές επιδιώξεις της Ελλάδας».

Η Χουριέτ μιλά για «αιφνιδιαστική έγκριση», αποδίδοντας την εξέλιξη στις διπλωματικές επαφές της Άγκυρας με την ανατολική και τη δυτική Λιβύη. Σε άλλο δημοσίευμά της αναφέρεται στο ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου, γράφοντας ότι «η Αθήνα μπλέχτηκε με το καλώδιο από το πρώτο βήμα».

Η Τουρκίγε συνδέει την εξέλιξη με τη νέα αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, γράφοντας «Εντάξει με τη συμφωνία της Λιβύης, τώρα σειρά έχει η Συμφωνία της Μέκκας». Στο ίδιο κλίμα κινείται και η Ακσάμ.

Ο επικεφαλής σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας του Τούρκου Προέδρου, Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, δήλωσε ότι η απόφαση επιβεβαιώνει την κοινή βούληση των δύο χωρών για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας τους.

«Υπό την ηγεσία του Προέδρου μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διατηρούμε την αποφασιστικότητά μας ως προς την προστασία των δικαιωμάτων μας στη Γαλάζια Πατρίδα», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, χαρακτήρισε την απόφαση της λιβυκής Βουλής «επιβεβαίωση της ιστορικής και νομικής μας ορθότητας».

«Καμία παράνομη πρωτοβουλία που αγνοεί τα δικαιώματα της Τουρκίας και της αδελφικής Λιβύης στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να επιτύχει», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ.

Είχαν προηγηθεί χθες, 20 Οκτωβρίου, τηλεφωνικές επικοινωνίες του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, με τον Λίβυο Πρωθυπουργό Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά και τον Σαντάμ Χαφτάρ, υπαρχηγό των δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης, τους οποίους ευχαρίστησε για την απόφαση.

Ο Σαντάμ Χαφτάρ, γιος του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, χαιρέτισε δημόσια το μνημόνιο, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία «ισχυρή περιφερειακή δύναμη» και υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Λιβύης στη Μεσόγειο.

Στην Τρίπολη βρέθηκε επίσης ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ντμπεϊμπά. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολού, συζητήθηκαν οι προσπάθειες ενοποίησης των αντίπαλων διοικήσεων και στρατιωτικών δυνάμεων της Λιβύης, ενώ ο Καλίν εξέφρασε ευχαριστίες για τη συμβολή Λίβυων αξιωματούχων στην έγκριση του μνημονίου.

Χθες, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε επίσης επισήμως την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι το μνημόνιο του 2019 διασφαλίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα Τουρκίας και Λιβύης στη βάση του διεθνούς δικαίου και της αρχής της ευθυδικίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ