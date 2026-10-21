Ένα πλοίο χτυπήθηκε σήμερα από «άγνωστης προέλευσης βλήμα» στα ανοικτά του Ομάν, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά η οποία έχει ήδη τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.
Πλοίο χτυπήθηκε από «άγνωστης προέλευσης βλήμα» στο Στενό του Ορμούζ εν μέσω ιρανικών απειλών για αντίποινα κατά πετρελαϊκών εταιρειών
Άγνωστης προέλευσης βλήμα έπληξε δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά, ενώ οι επιθέσεις κατά πλοίων στο Στενό του Ορμούζ εντείνονται τις τελευταίες ημέρες.
Το δεξαμενόπλοιο, που βρισκόταν 11 ναυτικά μίλια δυτικά της πόλης Μπούχα, «βρίσκεται αυτή τη στιγμή αγκυροβολημένο. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον», ανέφερε το UKMTO.
Το Στενό του Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο στο Ιράν διερχόταν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων υδρογονανθράκων, βρίσκεται στο επίκεντρο της σύρραξης που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Έκτοτε η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο αυτής της θαλάσσιας οδού και στοχοθετεί τακτικά πλοία που διέρχονται από εκεί χωρίς την άδειά της.
Καθώς αυξανόμενος αριθμός πετρελαιοφόρων διέρχεται από το Στενό υπό αμερικανική συνοδεία προκειμένου να εξέλθει από τον Κόλπο, οι επιθέσεις έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες.
Σύμφωνα με αναλυτές, το Ιράν επιδιώκει να καταδείξει ότι διατηρεί την ικανότητά του να διαταράσσει τη ναυσιπλοΐα.
Εξάλλου χθες Τρίτη η Τεχεράνη απείλησε για άλλη μια φορά τις πετρελαϊκές εταιρείες με αντίποινα, «εάν συνεχιστούν οι αμερικανικές προκλήσεις».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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