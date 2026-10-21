Ερωτήματα και αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία η δημοσιοποίηση βίντεο στα οποία αστυνομικοί εμφανίζονται να απομακρύνουν προϊόντα από καταστήματα στην πόλη Λιμόζ, την ώρα που στην περιοχή σημειώνονταν βίαια επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων.
Σάλος στην Γαλλία: Βίντεο δείχνουν αστυνομικούς να παίρνουν προϊόντα από καταστήματα – Τι υποστηρίζουν οι Αρχές
Τα βίντεο, τα οποία αναπαράχθηκαν από γαλλικά μέσα ενημέρωσης και κυκλοφόρησαν ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, προκάλεσαν καταγγελίες περί λεηλασίας από αστυνομικούς, με τις γαλλικές Αρχές να απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.
Τα βίντεο, τα οποία αναπαράχθηκαν από γαλλικά μέσα ενημέρωσης και κυκλοφόρησαν ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, προκάλεσαν καταγγελίες περί λεηλασίας από αστυνομικούς, με τις γαλλικές Αρχές να απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.
Σε ένα από τα επίμαχα πλάνα, δύο αστυνομικοί διακρίνονται να παίρνουν αντικείμενα από κατάστημα της γνωστής εταιρείας ένδυσης Lacoste, στην οδό Rue du Clocher, και να τα τοποθετούν στις πλαϊνές θήκες των υπηρεσιακών μοτοσικλετών τους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν το οπτικό υλικό, το περιστατικό σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου, γύρω στις 8 το βράδυ.
Σε άλλο βίντεο, αστυνομικοί φαίνονται να αποχωρούν από διαφορετικό εμπορικό κατάστημα, κρατώντας μεγάλα μπλε κουτιά. Οι εικόνες προκάλεσαν συζητήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με τον λόγο για τον οποίο οι αστυνομικοί απομάκρυναν τα συγκεκριμένα αντικείμενα.
Τι υποστηρίζει η γαλλική αστυνομία
Μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο, η γαλλική αστυνομία τοποθετήθηκε δημόσια, διαψεύδοντας ότι οι αστυνομικοί προχώρησαν σε λεηλασία καταστήματος.
Όπως υποστηρίζουν οι Αρχές, τα αντικείμενα δεν αφαιρέθηκαν για προσωπικό όφελος, αλλά παραλήφθηκαν κατόπιν εντολής αξιωματικού της δικαστικής αστυνομίας.
Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης αδικήματος που διαπράχθηκε επ' αυτοφώρω, με σκοπό τη φύλαξη και προστασία των συγκεκριμένων αντικειμένων.
Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι τα εμπορεύματα επιστράφηκαν στη συνέχεια στο κατάστημα.
Fransız polisleri yağma yaparken görüntülendi Limoges şehrinde iki polis memuru LACOSTE MAĞAZASINDAN AYAKKABILARI ÇALDI https://t.co/lG26z1Rr3L— Voice Of Levant (@VoiceOfLevant) October 19, 2026
‼️🔴‼️ C’est la crise pour tout le monde même pour la police 👌 ‼️Une autre vidéo ou on voit des policiers dérober des objets en toute impunité Hésitez pas à partager ——— #17octobre https://t.co/eQQSBW6Oae— G E N E R A L 🇫🇷🔻 (@GeneralInsou) October 18, 2026
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