Αλλάζουν οι ισορροπίες στην Ανατολή: Το Κατάρ υπέγραψε αμυντική συμφωνία με Τουρκία, Πακιστάν και Ινδονησία

Τουρκία, Κατάρ, Πακιστάν και Ινδονησία υπέγραψαν στην Ντόχα πολυμερή συμφωνία συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία, με στόχο την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων τους και την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων παραγωγής αμυντικού εξοπλισμού.
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Το μνημόνιο «Μπεντίρ» προβλέπει συνεργασία στην παραγωγή, την εκπαίδευση και την έρευνα για σύγχρονα αμυντικά συστήματα.
Σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT, το μνημόνιο συνεργασίας, που ονομάζεται «Μπεντίρ» (Bedir), προβλέπει συνεργασία στη στρατιωτική παραγωγή, στην τεχνική και στρατιωτική εκπαίδευση, καθώς και στην έρευνα και ανάπτυξη σύγχρονων αμυντικών συστημάτων.
Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χαουάτζα Μοχάμεντ Ασίφ, ο υφυπουργός Άμυνας της Ινδονησίας Γιουσούφ Τζαουχάρι και ο υπουργός του Κατάρ αρμόδιος για τις Αμυντικές Υποθέσεις, Σεΐχης Σαούντ μπιν Αμπντουραχμάν Αλ Θάνι.
Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι να αξιοποιηθούν οι παραγωγικές δυνατότητες κάθε χώρας, να αναπτυχθούν κοινές βιομηχανικές δραστηριότητες και να ενισχυθεί η συνεργασία για την κάλυψη των αμυντικών αναγκών των συμμετεχόντων κρατών, καθώς και άλλων φιλικών και συμμαχικών χωρών.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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