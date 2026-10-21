Νέες «ιδέες» για τον τερματισμό του πολέμου παρουσίασε ο Γουίτκοφ στον Πούτιν - Απελευθερώθηκε ο Αμερικανός «Νίντζα»

«Έχουμε φέρει μερικά έγγραφα, ουσιαστικά πρόκειται για μερικές ιδέες που αφορούν διάφορα στοιχεία μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, τα οποία μπορείτε να διαβάσετε όποτε σας εξυπηρετεί», δήλωσε ο Γουίτκοφ, σύμφωνα με τη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος, ο οποίος συναντήθηκε την Τρίτη στο Όσλο με τον Ουκρανό πρόεδρο, εξέφρασε την ελπίδα να επαναρχίσουν οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο εκτίμησε ότι η πρόοδος προς την επίλυση της σύγκρουσης είναι «θεωρητικά δυνατή», επισημαίνοντας ωστόσο ότι πολλά εξαρτώνται από τις αποφάσεις του Κιέβου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προειδοποίησε ότι εάν η Ουκρανία δεν λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις, η κατάστασή της θα επιδεινωθεί, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα εξετάσει τις αμερικανικές προτάσεις.

Earlier, President Vladimir Putin received U.S. envoy Steve Witkoff at the Constantine Palace in St. Petersburg. Talks are now underway. https://t.co/SIUuM0DHJs — Open Source Intel (@Osint613) October 21, 2026

Ζελένσκι: Υπέρ εκεχειρίας και τριμερών συνομιλιών

Την ετοιμότητα της Ουκρανίας για διπλωματική λύση επανέλαβε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την ελπίδα για θετικό αποτέλεσμα από τις συνομιλίες Γουίτκοφ–Πούτιν.

Μιλώντας στο Fox News, χαρακτήρισε παραγωγική τη συνάντησή του με τον Αμερικανό απεσταλμένο στο Όσλο και υποστήριξε την ανάγκη κατάπαυσης των συγκρούσεων, με παράλληλη διασφάλιση εγγυήσεων ασφαλείας.

«Είναι σημαντικό να διαπραγματευτούμε τριμερώς», δήλωσε, αναφερόμενος σε συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι θα ήταν προτιμότερο να συμμετάσχουν και ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την αποκατάσταση της παροχής πληροφοριών και εξέφρασε την ελπίδα να αρθούν οι περιορισμοί στις δορυφορικές υπηρεσίες Starlink και Starshield.

Ο Πούτιν ανακοίνωσε την απελευθέρωση του Αμερικανού «Νίντζα»

Σημαντική εξέλιξη κατά τη συνάντηση αποτέλεσε η ανακοίνωση του Πούτιν για την απελευθέρωση του 74χρονου Αμερικανού Στίβεν Τζέιμς Χάμπαρντ, έπειτα από σχετικό αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χάμπαρντ είχε συλληφθεί από ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία το 2022 και καταδικάστηκε το 2024 σε φυλάκιση έξι ετών και δέκα μηνών, με την κατηγορία ότι πολέμησε ως μισθοφόρος στο πλευρό των Ουκρανών.

Σύμφωνα με τα ρωσικά έγγραφα της καταδίκης του, του είχαν αποδοθεί τα επιχειρησιακά ονόματα «Σαμουράι» και «Νίντζα», πιθανώς επειδή είχε διδάξει αγγλικά για πολλά χρόνια στην Ιαπωνία. Στα ίδια έγγραφα αναφέρεται ότι φέρεται να επάνδρωνε σημείο ελέγχου σε γέφυρα πάνω από ποτάμι.

Ο Χάμπαρντ, συνταξιούχος δάσκαλος από το Μίσιγκαν, είχε ζήσει για 25 χρόνια στην Ιαπωνία, προτού μετακομίσει στην Κύπρο και ακολούθως, το 2014, στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Γουίτκοφ ευχαρίστησε τον Ρώσο πρόεδρο για την απελευθέρωσή του.

Ο Στίβεν Τζέιμς Χάμπαρντ

Στο τραπέζι και η οικονομική συνεργασία

Στο μεταξύ, στο επίκεντρο των αμερικανορωσικών επαφών βρίσκεται και η οικονομική συνεργασία, με τον Γουίτκοφ να εκτιμά ότι αυτή «καταδεικνύει τις δυνατότητες που μας προσφέρονται για το μέλλον».

Παράλληλα, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη αναχωρεί το πρώτο δεξαμενόπλοιο με ρωσικό ντίζελ προς τις ΗΠΑ, μετά τη συμφωνία Τραμπ–Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου και την άρση κυρώσεων, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την Ουκρανία και τους συμμάχους της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ, protothema.gr, neftemporiki.gr