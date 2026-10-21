Σάλος στη Γαλλία: Αστυνομικοί φρουρούσαν ζαχαροπλαστείο της οικογένειας Μακρόν εν μέσω λεηλασιών

Στο επίκεντρο βρίσκεται το γνωστό ζαχαροπλαστείο Jean Trogneux, το οποίο διευθύνει ο Ζαν Μπατίστ Τρονιέ, μικρανιψιός της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, το αστυνομικό συνδικάτο Alliance Police Nationale κατήγγειλε ότι έξι οχήματα των ειδικών μονάδων καταστολής CRS, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου σε μισή μονάδα, είχαν αναπτυχθεί μπροστά από το συγκεκριμένο κατάστημα.

Η καταγγελία προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς την ίδια ημέρα χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία υπέστησαν ζημιές ή λεηλατήθηκαν στη διάρκεια βίαιων επεισοδίων.

🚨🍫 Polizei-Konvoi für Macrons Schoko-Laden – und der Louvre? Ein Video, das am Wochenende vermutlich in Amiens aufgenommen worden sein soll, sorgt im Netz für Empörung: Mindestens sechs Polizeiwagen stehen vor der berühmten Schokoladenmanufaktur Jean Trogneux, die von der Familie von Brigitte Macron geführt wird. Während Händler in ganz Frankreich unter Plünderungen leiden, wirkt dieser Großeinsatz auf viele wie eine Provokation. „Wenn der Louvre nur halb so bewacht würde!“, spotten Nutzer. Andere fragen, warum ein Schokoladengeschäft offenbar mehr Schutz bekomme als andere Läden, die geplündert und angezündet werden. @viel_los — Marie (@kripp_m) October 21, 2026

«Οι αστυνομικοί δεν βρίσκονται στην υπηρεσία των ισχυρών»

Το συνδικάτο αμφισβήτησε τις προτεραιότητες της αστυνομικής επιχείρησης, υποστηρίζοντας ότι πολύτιμες δυνάμεις είχαν συγκεντρωθεί έξω από μία επιχείρηση συνδεδεμένη με την οικογένεια της συζύγου του Γάλλου Προέδρου.

Μάλιστα, απευθύνθηκε προσωπικά στον Εμανουέλ Μακρόν, ζητώντας να δοθούν εξηγήσεις για το ποιος διέταξε την ανάπτυξη των συγκεκριμένων αστυνομικών δυνάμεων και εάν η απόφαση αυτή περιόρισε την αστυνόμευση άλλων περιοχών.

🔴 🇫🇷 FLASH — 6 FOURGONS DE POLICE devant le magasin de la famille de Brigitte MACRON pendant les ÉMEUTES : 👉 Aurait-il bénéficié d’une PROTECTION PRIVILÉGIÉE ? https://t.co/wKhBSKgl7B — Focus (@FocusMedia_Fr) October 19, 2026

Το Alliance Police Nationale έθεσε επίσης ζήτημα ίσης προστασίας των πολιτών, τονίζοντας ότι οι αστυνομικοί οφείλουν να υπηρετούν τη Δημοκρατία και όχι τα προνόμια ορισμένων προσώπων. Οι εκπρόσωποι του συνδικάτου υποστήριξαν ότι υπήρχαν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού σε σημεία όπου σημειώνονταν εκτεταμένες καταστροφές και συγκρούσεις.

Διαψεύδουν οι γαλλικές Αρχές

Η νομαρχία του διαμερίσματος Σομ απέρριψε τις καταγγελίες περί ιδιαίτερης προστασίας του καταστήματος της οικογένειας Τρονιέ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η παρουσία των ειδικών αστυνομικών δυνάμεων στην Αμιένη είχε ως στόχο την προστασία ολόκληρης της εμπορικής περιοχής και όχι μίας συγκεκριμένης επιχείρησης.

Οι τοπικές Αρχές εξήγησαν ότι η κατάσταση στο κέντρο της πόλης είχε επιδεινωθεί, καθώς εκατοντάδες άτομα επιχειρούσαν επί ώρες να διασπάσουν τα αστυνομικά οδοφράγματα. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε η έκτακτη ενίσχυση των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων με μία μονάδα CRS.

Όπως διευκρινίστηκε, τα οχήματα τοποθετήθηκαν στην πλατεία Γκαμπετά και κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης επέμβασης στους εμπορικούς δρόμους της πόλης.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Le Parisien, φέρεται να υπήρχαν γραπτές οδηγίες για την παρουσία αστυνομικών μπροστά από το συγκεκριμένο κατάστημα, χωρίς ο ισχυρισμός να έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Χιλιάδες καταστήματα υπέστησαν ζημιές

Η υπόθεση έρχεται στον απόηχο των μεγάλων διαδηλώσεων της 17ης Οκτωβρίου στη Γαλλία, με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη στήριξη των μαθητικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές εκτιμήσεις, περίπου 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, ενώ οι διοργανωτές ανέβασαν τον αριθμό στις 800.000.

Σε πολλές πόλεις οι συγκεντρώσεις εξελίχθηκαν σε σοβαρά επεισόδια, με συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών, επιθέσεις σε δημόσια κτίρια και λεηλασίες εμπορικών καταστημάτων.

Ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου, Σερζ Παπέν, ανέφερε ότι τουλάχιστον 3.000 επιχειρήσεις επηρεάστηκαν από καταστροφές ή λεηλασίες.

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, παραδέχθηκε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις έχασαν τον έλεγχο της κατάστασης σε ορισμένες μεγάλες πόλεις, απορρίπτοντας ωστόσο ότι είχαν υποτιμηθεί οι ανάγκες αστυνόμευσης.

Η υπόθεση της Αμιένης έχει επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της κατανομής των αστυνομικών δυνάμεων και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, με τις καταγγελίες του συνδικάτου και τις εξηγήσεις των τοπικών Αρχών να παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα για τον σκοπό της συγκεκριμένης επιχείρησης.