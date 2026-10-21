Ισραήλ κατά Άγκυρας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Αποσταθεροποιεί την Ανατολική Μεσόγειο»

Με ανακοίνωσή του την Τετάρτη (21/10), το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση του λιβυκού κοινοβουλίου να εγκρίνει τη συμφωνία για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.

Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, η συγκεκριμένη συμφωνία θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα χωρών που διατηρούν στενές συμμαχικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Μάλιστα, το Τελ Αβίβ κατηγόρησε την Τουρκία ότι επιδιώκει, για ακόμη μία φορά, να αποσταθεροποιήσει την Ανατολική Μεσόγειο, υιοθετώντας ιδιαίτερα επικριτική στάση απέναντι στις κινήσεις της Άγκυρας.

Ικανοποίηση Ερντογάν για την απόφαση της Λιβύης

Στον αντίποδα, ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποδέχθηκε με ικανοποίηση την απόφαση της λιβυκής Βουλής, παρουσιάζοντάς την ως σημαντική εξέλιξη για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην έγκριση του μνημονίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η εξέλιξη θα αποβεί επωφελής για όλους.

Η Άγκυρα θεωρεί ότι η απόφαση ενισχύει τη συμφωνία που είχε υπογράψει με την τότε κυβέρνηση της Τρίπολης το 2019 και αφορά τον καθορισμό θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του στις 20 Οκτωβρίου, υποστήριξε ότι το μνημόνιο στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και στην αρχή της ευθυδικίας, διασφαλίζοντας, όπως αναφέρει, τα συμφέροντα και τα δικαιώματα Τουρκίας και Λιβύης.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Τουρκία θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με χώρες της περιοχής για την προώθηση της ασφάλειας, της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μεσόγειο.

Αντιδράσεις και από την Ελλάδα

Η ισραηλινή παρέμβαση έρχεται να προστεθεί στις αντιδράσεις της Αθήνας, η οποία έχει ήδη απορρίψει την απόφαση του λιβυκού κοινοβουλίου.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο εξακολουθεί να στερείται νομικής ισχύος, καθώς παραβιάζει, σύμφωνα με την ελληνική θέση, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και παραγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

Η Αθήνα ξεκαθάρισε ότι η έγκριση της συμφωνίας από τη Βουλή της Λιβύης δεν μεταβάλλει τη νομική της αξιολόγηση και δήλωσε αποφασισμένη να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Το μνημόνιο, το οποίο υπογράφηκε αρχικά το 2019, αποτελεί διαχρονικό σημείο αντιπαράθεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς οι θαλάσσιες διεκδικήσεις που προβλέπει αμφισβητούνται από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο.