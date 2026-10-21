Νέο όνομα για τη θέση του ΓΓ του ΟΗΕ: Γυναίκα υπουργός από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Τι αποκαλύπτουν οι Financial Times

Πρόκειται για την υπουργό Επικρατείας του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των προσώπων που φέρονται να εξετάζονται για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες στη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Νουσεϊμπέχ αναμένεται να εισέλθει επίσημα στην κούρσα της διαδοχής ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς η δεκαετής θητεία του Γκουτέρες ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η Λάνα Νουσεϊμπέχ υπηρέτησε ως μόνιμη αντιπρόσωπος των ΗΑΕ στα Ηνωμένα Έθνη την περίοδο 2013-2024 και θεωρείται ιδιαίτερα γνωστή στους διπλωματικούς κύκλους του Οργανισμού. Η παρουσία της συνδέεται με την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τα τελευταία χρόνια.

Οι βασικοί διεκδικητές

Ως φαβορί για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες παρουσιάζεται η πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, η οποία σήμερα ηγείται της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD).

Οι υποστηρικτές της επικαλούνται το μεταρρυθμιστικό της έργο και τη μακρά εμπειρία της στους διεθνείς οργανισμούς ως βασικά της πλεονεκτήματα.

Ισχυρός υποψήφιος θεωρείται επίσης ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, από την Αργεντινή.

Ενισχυμένος ο ρόλος των ΗΑΕ στη διεθνή σκηνή

Η πιθανή υποψηφιότητα της Νουσεϊμπέχ ερμηνεύεται από αναλυτές ως ακόμη μία ένδειξη της αυξανόμενης διπλωματικής επιρροής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη διεθνή σκηνή.

Η ίδια περιγράφεται ως έμπειρη και ιδιαίτερα αποτελεσματική διπλωμάτης, που έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη των ΗΑΕ σε υπολογίσιμη γεωπολιτική δύναμη τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: Arabian Business / Financial Times