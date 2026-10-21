Μειώθηκε το προβάδισμα του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου έναντι του προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου. Αυτό προκύπτει από δημοσκόπηση της Quaest που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
Μειώνεται το προβάδισμα του Μπολσονάρου έναντι του Λούλα ενόψει του δεύτερου γύρου στη Βραζιλία
Ο Φλάβιο Μπολσονάρου προηγείται με 45% έναντι 44% του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Quaest.
Αν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα, ο μεγαλύτερος γιος του δεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου θα συγκέντρωνε το 45% των ψήφων, έναντι 44% για τον απερχόμενο αριστερό πρόεδρο.
Πρόκειται για την πρώτη δημοσκόπηση της Quaest μετά το τηλεοπτικό ντιμπέιτ μεταξύ των δύο υποψηφίων την Κυριακή.
Μία εβδομάδα νωρίτερα, ο Μπολσονάρου συγκέντρωνε το 46% των ψήφων, ενώ ο Λούλα το 44%.
Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου, σε δείγμα 2.154 ατόμων, με περιθώριο σφάλματος συν/πλην δύο ποσοστιαίων μονάδων.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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