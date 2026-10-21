Μειώνεται το προβάδισμα του Μπολσονάρου έναντι του Λούλα ενόψει του δεύτερου γύρου στη Βραζιλία

Αν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα, ο μεγαλύτερος γιος του δεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου θα συγκέντρωνε το 45% των ψήφων, έναντι 44% για τον απερχόμενο αριστερό πρόεδρο.

Πρόκειται για την πρώτη δημοσκόπηση της Quaest μετά το τηλεοπτικό ντιμπέιτ μεταξύ των δύο υποψηφίων την Κυριακή.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, ο Μπολσονάρου συγκέντρωνε το 46% των ψήφων, ενώ ο Λούλα το 44%.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου, σε δείγμα 2.154 ατόμων, με περιθώριο σφάλματος συν/πλην δύο ποσοστιαίων μονάδων.

Πηγή: ΚΥΠΕ