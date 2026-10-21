Zeit: Καταγγελίες για κύκλωμα διαφθοράς στην τουρκική δικαιοσύνη γύρω από αιτήσεις ασύλου

Όπως περιγράφει η Zeit, Τούρκοι πολίτες αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικριτικές αναφορές για τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εισαγγελείς που φέρονται να συμμετέχουν στο κύκλωμα κινούν άμεσα διαδικασίες εναντίον τους, με επίκληση του νόμου περί προσβολής του Τούρκου προέδρου.

Οι διώξεις αναρτώνται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του τουρκικού υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τις σχετικές ανακοινώσεις στις γερμανικές αρχές, στο πλαίσιο αιτήματος για πολιτικό άσυλο.

Η Zeit αναφέρει ότι το πακέτο για τις «προσχηματικές διώξεις» κοστίζει από 6.000 ευρώ στην Τουρκία και περιλαμβάνει τη μεταφορά του πολίτη στη Γερμανία. Σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί να προσκομίσει επιπλέον στοιχεία ότι διώκεται, προβλέπεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόσθετη χρέωση 800 ευρώ για τη διενέργεια αστυνομικής έρευνας στο σπίτι του.

Οι γερμανικές αρχές παροχής ασύλου ενημερώθηκαν για τα στοιχεία αυτά και δήλωσαν ότι θα ελέγχουν ακόμη πιο αυστηρά τα έγγραφα που προέρχονται από το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μέσα στο 2026, 165.000 Τούρκοι πολίτες υπέβαλαν αίτηση ασύλου στη Γερμανία. Ο αριθμός αυτός είναι χαμηλότερος σε σχέση με άλλες χρονιές, κατά τις οποίες οι αιτήσεις ξεπερνούσαν τις 200.000 ετησίως.

Πηγή: ΚΥΠΕ