Νετανιάχου: Έδωσα εντολή για ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος

Μιλώντας στην τελετή αποφοίτησης αξιωματικών στο νότιο Ισραήλ, ο Νετανιάχου κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπαθεί και πάλι να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Υποστήριξε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ακολουθεί την πορεία του πατέρα του και παρουσίασε την ανατροπή του καθεστώτος ως τον μοναδικό τρόπο για να εξαλειφθεί οριστικά η απειλή.

Την Τρίτη, από το βόρειο Ισραήλ, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι η πτώση της ηγεσίας στην Τεχεράνη θα οδηγούσε και στην εξουδετέρωση της Χεζμπολάχ. Συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με την προοπτική ειρήνης με τον Λίβανο, τοποθετώντας το Ιράν στο επίκεντρο της περιφερειακής αντιπαράθεσης.

Στην ίδια τελετή, ο Κατς δήλωσε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν εντοπιστεί προσπάθειες του Ιράν και των περιφερειακών συμμάχων του να οργανώσουν τρομοκρατικές επιθέσεις, με στόχο να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των ισραηλινών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται στην ασθενέστερη θέση της ιστορίας του, κάτι που ενδέχεται να το οδηγήσει σε ακραίες ενέργειες. Ο ίδιος τόνισε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να αποτρέψει επιθέσεις και να απαντήσει με πλήρη ισχύ. Προειδοποίησε, επίσης, τη Χεζμπολάχ ότι θα δεχθεί βαρύτατα πλήγματα αν συμμετάσχει σε ιρανική επίθεση.

Η κλιμάκωση της ρητορικής συμπίπτει με σημερινό δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο ο Νετανιάχου είχε ζητήσει να προετοιμαστούν πολυήμερα πλήγματα στο Ιράν για το Σαββατοκύριακο της 10ης Οκτωβρίου. Στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονταν πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποδομές του καθεστώτος και σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής. Κατά την εφημερίδα, το σχέδιο δεν προχώρησε λόγω της αντίθεσης του Ντόναλντ Τραμπ σε αναζωπύρωση της σύγκρουσης πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δηλώνει ότι το Ιράν παραμένει διαθέσιμο για διπλωματική διευθέτηση, αλλά είναι πλήρως προετοιμασμένο να αμυνθεί. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έμμεσες επαφές με την Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν και Κατάρ, ενώ οι διαφωνίες για τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ