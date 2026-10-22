Η Αίγυπτος απέρριψε την Τετάρτη τη συμφωνία για τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, την οποία επικύρωσε το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης, τονίζοντας ότι η επικύρωση δεν έχει νομική ισχύ για το Κάιρο.
«Άκυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο για την Αίγυπτο – Σφοδρή αντίδραση και από το Ισραήλ
Το αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την επικύρωση της συμφωνίας για τα θαλάσσια σύνορα Λιβύης-Τουρκίας από το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης. Αντιδράσεις εξέφρασαν επίσης το Ισραήλ και η Ελλάδα.
Η συμφωνία εγκρίθηκε την Τρίτη και εντάσσεται σε μια πολυετή διαμάχη για τις θαλάσσιες ζώνες και τα δικαιώματα ενεργειακής εξερεύνησης στην ανατολική Μεσόγειο.
«Η Αίγυπτος επαναβεβαιώνει ότι αυτό το μνημόνιο είναι άκυρο και δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών.
Την Τετάρτη, το Ισραήλ δήλωσε ότι καταδικάζει «έντονα» την έγκριση της συμφωνίας από το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης. Η απόφαση προκάλεσε επίσης άμεσες αντιδράσεις από την Ελλάδα.
«Με λύπη διαπιστώνουμε ότι η Τουρκία επιχειρεί και πάλι να αποσταθεροποιήσει την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών.
Η συμφωνία για τα θαλάσσια σύνορα Λιβύης-Τουρκίας συνήφθη αρχικά το 2019 από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης στην Τρίπολη, στη δυτική χώρα. Η αντίπαλη διοίκηση στην ανατολική Λιβύη, υπό τον στρατιωτικό διοικητή Χαλίφα Χαφτάρ, δεν είχε εγκρίνει τη συμφωνία επί χρόνια.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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