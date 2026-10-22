Ρήγμα στις σχέσεις Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν για την ισλαμική μαντίλα – «Πόρτα» του Μπακού σε 31 Τούρκους βουλευτές και κομματικά στελέχη

Η κρίση κλιμακώθηκε τον περασμένο μήνα, όταν το Αζερμπαϊτζάν εξέδωσε νέους κανονισμούς για τη σχολική ενδυμασία, απαγορεύοντας «αξεσουάρ» που θεωρούνται ασύμβατα με το κοσμικό κράτος. Αν και η μαντίλα δεν κατονομάζεται στους κανονισμούς, νεαρά κορίτσια που φορούσαν χιτζάμπ δεν έγιναν δεκτά στα σχολεία τους, γεγονός που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν ανέφερε ότι όσοι αποκλείστηκαν είχαν αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλώσεις «με στόχο την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια, τη συνταγματική τάξη, τον πληθυσμό και τους ηγέτες» της χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προέτρεπαν στην ανατροπή της κυβέρνησης με τη βία και υποκινούσαν το μίσος και τη θρησκευτική εχθρότητα. Δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Το Μπακού προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ληφθούν και άλλα «κατάλληλα μέτρα».

Μεταξύ των ατόμων στα οποία απαγορεύτηκε η είσοδος ήταν βουλευτής του αντιπολιτευόμενου κόμματος DEM, δημοσιογράφοι, μπλόγκερ, ειδικοί σε θρησκευτικά θέματα και πρώην στέλεχος του AKP, του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας.

Η Άγκυρα δεν υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία. Η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε, ωστόσο, ότι οι πρόεδροι Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ιλχάμ Αλίεφ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, χωρίς να αναφερθεί στην απαγόρευση εισόδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ερντογάν είπε ότι οι δύο χώρες, που συνδέονται με «αδελφικούς δεσμούς», θα οδηγήσουν τη συνεργασία τους «σε νέα επίπεδα».

«Το θεωρώ γελοίο. Το θεωρώ ένδειξη αδυναμίας. Η κυβέρνηση Αλίεφ καταπιέζει τον ίδιο τον λαό της και δεν ανέχεται ούτε καν την κριτική ενός βουλευτή γειτονικής χώρας. Είναι τιμή για εμένα. Εάν με μπλοκάρουν επειδή υπερασπίζομαι το δίκαιο και αντιτίθεμαι στην τυραννία, ας γίνει κι έτσι», δήλωσε ο βουλευτής του DEM Ομέρ Φαρούκ Γκεργκερλίογλου. Κατηγόρησε επίσης την Άγκυρα ότι «τηρεί σιγή» για να διαφυλάξει «μια συμμαχία συμφερόντων».

«Θα μας αρκούσε να αρθεί η απαγόρευση της μαντίλας, δεν μας χρειάζεται καν να πάμε» στο Αζερμπαϊτζάν, σχολίασε ειρωνικά ο Φατίχ Ερμπακάν, βουλευτής και ηγέτης του Νέου Κόμματος Ευημερίας, στον οποίο απαγορεύτηκε επίσης η είσοδος.

Πηγή: ΚΥΠΕ