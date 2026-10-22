Τις «καταστροφικές εξωτερικές παρεμβάσεις» στην Ευρασία χαρακτήρισαν Κίνα και Ρωσία βασικό παράγοντα υπονόμευσης της σταθερότητας στην περιοχή, σε κοινό ανακοινωθέν που δημοσιεύθηκε σε κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, με αφορμή την επίσκεψη του Κινέζου πρωθυπουργού στη Ρωσία.
Μήνυμα ισχύος από Κίνα και Ρωσία: «Όχι» στις ξένες παρεμβάσεις στην Ευρασία
Σε κοινό ανακοινωθέν, οι δύο χώρες υποστηρίζουν ότι οι εξωτερικές παρεμβάσεις υπονομεύουν τη σταθερότητα στην περιοχή και επαναβεβαιώνουν την αμοιβαία στήριξή τους.
Το έγγραφο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, αναφέρει ότι «η Κίνα υποστηρίζει τη Ρωσία στη διαφύλαξη της ασφάλειας, της σταθερότητας, της εθνικής της ενότητας, της ανάπτυξης και της ευημερίας της, καθώς και της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας». Προσθέτει ότι το Πεκίνο αντιτίθεται σε κάθε παρέμβαση ξένων δυνάμεων στις εσωτερικές υποθέσεις της Ρωσίας.
Ο Λι Τσιάνγκ συναντήθηκε χθες, Τετάρτη, με τον Ρώσο ομόλογό του, Μιχαήλ Μισούστιν, καθώς και με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Η επίσκεψη του Κινέζου πρωθυπουργού στην Αγία Πετρούπολη πραγματοποιήθηκε σε περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στην ίδια πόλη, ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε επίσης με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.
Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συνάντησης των προέδρων της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Κίνας, στο περιθώριο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν.
«Οι Κινέζοι φίλοι μας, οικοδεσπότες της συνόδου του APEC, ασχολούνται με την προετοιμασία» της συνάντησης, δήλωσε.
Στο κοινό ανακοινωθέν σημειώνεται επίσης ότι Κίνα και Ρωσία «θα υποστηρίζουν πάντα σταθερά η μία την άλλη σε ζητήματα που αφορούν θεμελιώδη συμφέροντα και μείζονες ανησυχίες». Οι δύο χώρες τονίζουν ότι «οι καταστροφικές εξωτερικές παρεμβάσεις είναι ο κύριος παράγοντας που υπονομεύει σήμερα τη σταθερότητα» στην Ευρασία.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.