Μήνυμα ισχύος από Κίνα και Ρωσία: «Όχι» στις ξένες παρεμβάσεις στην Ευρασία

Το έγγραφο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, αναφέρει ότι «η Κίνα υποστηρίζει τη Ρωσία στη διαφύλαξη της ασφάλειας, της σταθερότητας, της εθνικής της ενότητας, της ανάπτυξης και της ευημερίας της, καθώς και της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας». Προσθέτει ότι το Πεκίνο αντιτίθεται σε κάθε παρέμβαση ξένων δυνάμεων στις εσωτερικές υποθέσεις της Ρωσίας.

Ο Λι Τσιάνγκ συναντήθηκε χθες, Τετάρτη, με τον Ρώσο ομόλογό του, Μιχαήλ Μισούστιν, καθώς και με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η επίσκεψη του Κινέζου πρωθυπουργού στην Αγία Πετρούπολη πραγματοποιήθηκε σε περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στην ίδια πόλη, ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε επίσης με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συνάντησης των προέδρων της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Κίνας, στο περιθώριο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν.

«Οι Κινέζοι φίλοι μας, οικοδεσπότες της συνόδου του APEC, ασχολούνται με την προετοιμασία» της συνάντησης, δήλωσε.

Στο κοινό ανακοινωθέν σημειώνεται επίσης ότι Κίνα και Ρωσία «θα υποστηρίζουν πάντα σταθερά η μία την άλλη σε ζητήματα που αφορούν θεμελιώδη συμφέροντα και μείζονες ανησυχίες». Οι δύο χώρες τονίζουν ότι «οι καταστροφικές εξωτερικές παρεμβάσεις είναι ο κύριος παράγοντας που υπονομεύει σήμερα τη σταθερότητα» στην Ευρασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ