Επιβεβαιώθηκε η χρήση ΑΙ σε βραβευμένο μυθιστόρημα – Ο εκδότης διακόπτει τη συνεργασία με τον συγγραφέα Τέλισον Ορελιέν

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η απόφαση ανακοινώθηκε την Τετάρτη (21/10), σηματοδοτώντας σημαντική εξέλιξη σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον γαλλόφωνο λογοτεχνικό κόσμο.

Ο εκδοτικός οίκος, ο οποίος αρχικά είχε υπερασπιστεί τον Ορελιέν απέναντι στις καταγγελίες, γνωστοποίησε ότι η εξέταση διαφορετικών εκδοχών και προσχεδίων του βιβλίου από ανεξάρτητους ειδικούς αποκάλυψε ίχνη χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στα μεταδεδομένα ορισμένων αρχείων.

Τα ευρήματα αυτά, σύμφωνα με την εκδοτική εταιρεία, επιβεβαιώνουν ότι χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία AI κατά τη διαδικασία συγγραφής, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί η έκταση της χρήσης τους.

Η έρευνα που ανέτρεψε τα δεδομένα

Η νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε μετά τις επίμονες καταγγελίες για χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο μυθιστόρημα, τις οποίες ο συγγραφέας είχε αρχικά απορρίψει.

Ο Ορελιέν υποστήριζε ότι είχε ξεκινήσει τη συγγραφή του έργου το 2017 και ότι το πρώτο χειρόγραφο είχε ολοκληρωθεί το 2019, πριν από την ευρεία διάδοση των σύγχρονων εφαρμογών παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η εξέταση των αρχείων οδήγησε τον εκδοτικό οίκο στο συμπέρασμα ότι η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε σε κάποιο στάδιο της δημιουργίας του μυθιστορήματος.

Παράλληλα, ο Boréal ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε νέες εκτυπώσεις του βιβλίου ούτε θα εκδώσει μελλοντικά έργα του συγγραφέα, επικαλούμενος τη διάρρηξη της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών.

Από τη λογοτεχνική επιτυχία στην αμφισβήτηση

Το μυθιστόρημα «C’était ça ou mourir» είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον της λογοτεχνικής κοινότητας, εξασφαλίζοντας προοπτικές μετάφρασης σε περισσότερες από 20 χώρες.

Η πορεία του, ωστόσο, επισκιάστηκε από καταγγελίες για λογοκλοπή και χρήση τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες οδήγησαν στην απόσυρσή του από τη διαδικασία διεκδίκησης του γαλλικού λογοτεχνικού βραβείου Γκονκούρ.

Σύμφωνα με τη LiFO, ο συγγραφέας είχε αρχικά αρνηθεί ότι αξιοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για τη συγγραφή του έργου, ενώ στη συνέχεια αναγνώρισε ότι είχε χρησιμοποιήσει σχετικά εργαλεία για ιστορική έρευνα.

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Παρά την επιβεβαίωση της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης από τον εκδότη, δεν έχει διευκρινιστεί ποια τμήματα του βιβλίου επηρεάστηκαν ούτε κατά πόσο η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία λογοτεχνικού κειμένου ή για υποστηρικτικές εργασίες.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της χρήσης AI στη λογοτεχνία, ιδιαίτερα ως προς τη διαφάνεια απέναντι στους εκδότες και το αναγνωστικό κοινό.