Airbnb: Τέλος στις υπερβολικές απαιτήσεις καθαριότητας – Τι αλλάζει για τους επισκέπτες από τις 20 Νοεμβρίου

Οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται στις κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τις 20 Νοεμβρίου και έπειτα. Με βάση την αναθεωρημένη πολιτική, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να θέτουν επτά βασικούς κανόνες για τη διαμονή, καθώς και πρόσθετα αιτήματα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι εύλογα.

Αντίθετα, δεν θα μπορούν να απαιτούν από τους επισκέπτες εργασίες που συνεπάγονται υπερβολικό χρόνο ή κόπο ή που κανονικά αποτελούν μέρος των επαγγελματικών υπηρεσιών καθαρισμού.

Ποιες υποχρεώσεις περιορίζονται

Στις εργασίες που δεν θα μπορούν γενικά να επιβάλλονται στους επισκέπτες περιλαμβάνονται η αφαίρεση των σεντονιών από τα κρεβάτια, η μεταφορά των σκουπιδιών έξω από το κατάλυμα, αλλά και το πλύσιμο και η τακτοποίηση των πιάτων.

Η αλλαγή έρχεται ως απάντηση στα επανειλημμένα παράπονα ταξιδιωτών, οι οποίοι θεωρούν παράλογο να καλούνται να εκτελούν πρόσθετες εργασίες καθαριότητας, ενώ έχουν ήδη πληρώσει το αντίστοιχο τέλος κατά την κράτησή τους.

Η Airbnb αναγνώρισε, σύμφωνα με το BBC, ότι οι κανόνες ορισμένων καταλυμάτων μπορεί να προκαλούν σύγχυση ή να είναι υπερβολικά απαιτητικοί. Για τον λόγο αυτό, επιδιώκει να διαμορφώσει ένα σαφέστερο πλαίσιο, ώστε οι επισκέπτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι αναμένεται από αυτούς.

Τι θα ισχύει για τους οικοδεσπότες

Οι κανόνες κάθε καταλύματος θα εμφανίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια στην πλατφόρμα και θα περιλαμβάνονται στις υπενθυμίσεις που λαμβάνουν οι επισκέπτες για την κράτησή τους.

Παράλληλα, οι οικοδεσπότες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν πρόστιμα για παραβιάσεις των κανόνων. Θα εξακολουθούν, ωστόσο, να μπορούν να καθορίζουν τις προϋποθέσεις διαμονής, στο πλαίσιο που θέτει η Airbnb.

Σε περίπτωση που κάποιο αίτημα δεν συνάδει με την πολιτική της εταιρείας, θα επισημαίνεται, ενώ ο οικοδεσπότης θα μπορεί να ζητήσει επανεξέταση της σχετικής απόφασης. Η σύναψη ξεχωριστών συμβάσεων με τους επισκέπτες θα επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν προβλέπεται από τη νομοθεσία ή από τους κανονισμούς μιας ένωσης ιδιοκτητών κατοικιών.

Θα υπάρχουν, πάντως, εξαιρέσεις για ειδικές συνθήκες. Για παράδειγμα, σε περιοχές που αντιμετωπίζουν λειψυδρία, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ζητούν από τους επισκέπτες να περιορίζουν τη διάρκεια του ντους.

Τα παράπονα που οδήγησαν στις αλλαγές

Η απόφαση της Airbnb έρχεται έπειτα από χρόνια αντιδράσεων για τις απαιτήσεις που καλούνται να εκπληρώσουν οι επισκέπτες πριν εγκαταλείψουν ένα κατάλυμα. Το θέμα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έχουν κυκλοφορήσει βίντεο με ιδιαίτερα αυστηρές οδηγίες αναχώρησης.

Μεταξύ των περιπτώσεων που συζητήθηκαν ευρέως είναι εκείνη ενός ζευγαριού οικοδεσποτών από την Τζόρτζια των ΗΠΑ, της Cassie και του Jon. Τα βίντεό τους, στα οποία παρουσιάζουν την κατάσταση των καταλυμάτων μετά την αναχώρηση των επισκεπτών, προκάλεσαν αντιδράσεις για τη σχολαστικότητα των ελέγχων και την αυστηρότητα των απαιτήσεων.

Σε ένα από αυτά, το ζευγάρι επέκρινε επισκέπτες επειδή άφησαν το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης σε διαφορετικό σημείο από το προβλεπόμενο. Τα σχετικά βίντεο πυροδότησαν περαιτέρω συζητήσεις για το κατά πόσο ορισμένοι κανόνες υπερβαίνουν τις εύλογες υποχρεώσεις όσων επιλέγουν καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Με τις νέες ρυθμίσεις, η Airbnb επιχειρεί να διαμορφώσει σαφέστερα όρια ανάμεσα στους θεμιτούς κανόνες φιλοξενίας και στις υπερβολικές απαιτήσεις, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη διαφάνεια και στην εμπειρία των ταξιδιωτών.