Σχέδια ΗΠΑ και Ισραήλ για νέα επίθεση στο Ιράν μετά τις αμερικανικές εκλογές - Εκκενώνεται η αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και πρόσωπα με γνώση των σχετικών διαβουλεύσεων, οι δύο χώρες έχουν επεξεργαστεί επιχειρησιακά σχέδια που προβλέπουν εκτεταμένα πλήγματα μέσα σε διάστημα περίπου τριών ημερών.

Οι στρατιωτικές προετοιμασίες φέρονται να έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, με αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις να πραγματοποιούν ασκήσεις και πτήσεις πάνω από το Ιράκ, προκειμένου να δοκιμάσουν τακτικές και ελιγμούς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μια ενδεχόμενη επιχείρηση.

Ποιες εγκαταστάσεις εξετάζονται ως στόχοι

Όπως αναφέρουν οι New York Times, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει πιθανά πλήγματα εναντίον στρατηγικών υποδομών του Ιράν, με έμφαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, στις δυνατότητες παραγωγής και αποθήκευσης πυραύλων, καθώς και στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης ενεργειακοί στόχοι, αν και, σύμφωνα με ορισμένες πηγές της αμερικανικής εφημερίδας, εξετάζεται το ενδεχόμενο να εξαιρεθούν διυλιστήρια και άλλες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποδίδεται στην επιθυμία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τον κίνδυνο νέας αύξησης των διεθνών τιμών των καυσίμων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στην υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση που είναι γνωστή ως Pickaxe Mountain, η οποία συγκαταλέγεται στους πιθανούς στόχους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πίσω από τον σχεδιασμό βρίσκεται η εκτίμηση ότι μια νέα σειρά ισχυρών επιθέσεων θα μπορούσε να επιδεινώσει σημαντικά την οικονομική κατάσταση του Ιράν και να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη για διπλωματικές παραχωρήσεις, ύστερα από σχεδόν οκτώ μήνες σύγκρουσης.

Γιατί εξετάζεται το ενδεχόμενο επίθεσης μετά τις 3 Νοεμβρίου

Η χρονική συγκυρία αποτελεί βασικό παράγοντα στις αμερικανικές συζητήσεις.

Σύμφωνα με τους New York Times, η πιθανότητα να εγκριθεί νέα στρατιωτική επιχείρηση πριν από το τέλος Οκτωβρίου θεωρείται περιορισμένη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πλήγματα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Πέρα από τις πιθανές πολιτικές συνέπειες μιας νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης στην τελική ευθεία της προεκλογικής περιόδου, υπάρχουν και επιχειρησιακοί λόγοι που ευνοούν μια μεταγενέστερη ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, οι αμερικανικές δυνάμεις δεν αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων στρατιωτικών μέσων πριν από τις αρχές Νοεμβρίου.

Παράλληλα, οι περισσότερες ώρες σκοταδιού κατά τη συγκεκριμένη περίοδο στο Ιράν θα μπορούσαν να προσφέρουν ευνοϊκότερες συνθήκες για επιχειρήσεις που σχεδιάζονται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πάντως, η αμερικανική εφημερίδα επισημαίνει ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ότι παραμένει ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος να μην εγκρίνει νέα στρατιωτική δράση.

Axios: Ισραηλινά μαχητικά πλησίασαν τα ιρανικά σύνορα

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του Axios αποκαλύπτει ότι δεκάδες ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν τη Δευτέρα πτήση μεγάλης εμβέλειας, φτάνοντας κοντά στα σύνορα του Ιράν.

Επικαλούμενο Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, το αμερικανικό μέσο αναφέρει ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, τα οποία διένυσαν απόσταση μεγαλύτερη των 800 μιλίων από το Ισραήλ.

Η διαδρομή τους πέρασε από τον εναέριο χώρο της Συρίας και του Ιράκ, ακολουθώντας πορεία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε ενδεχόμενη επίθεση εναντίον ιρανικών στόχων.

Τα αεροσκάφη δεν εισήλθαν στον ιρανικό εναέριο χώρο, αλλά άλλαξαν κατεύθυνση καθώς προσέγγιζαν τα σύνορα και επέστρεψαν στις βάσεις τους.

Σύμφωνα με το Axios, η ισραηλινή πλευρά είχε ενημερώσει εκ των προτέρων την Ουάσιγκτον, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως εκπαιδευτική άσκηση με αποτρεπτικό χαρακτήρα, ενόψει και των ισραηλινών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Ωστόσο, ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την εκτίμηση ότι το Ισραήλ ενδέχεται να επιδίωκε μια αντίδραση από την ιρανική αεράμυνα, γνωρίζοντας ότι τα αεροσκάφη του θα γίνονταν αντιληπτά.

Κατά την ερμηνεία αυτών των πηγών, ενδεχόμενη εκτόξευση πυρών από την ιρανική πλευρά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως αφορμή για ισραηλινά αντίποινα.

Άλλοι αξιωματούχοι των δύο χωρών, πάντως, υποβάθμισαν τη σημασία της πτήσης, χαρακτηρίζοντάς την συνηθισμένη στρατιωτική δραστηριότητα που αποσκοπούσε στην αποτροπή και όχι στην πρόκληση νέας σύγκρουσης.

Εκκενώνεται η αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή να φύγουν οι υπάλληλοι της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ και οι οικογένειές τους, και να μείνει μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό στη διπλωματική αποστολή, καθώς η Σαουδική Αραβία αποτελεί στόχο σχεδόν καθημερινά επιθέσεων από τους φιλοϊρανούς Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, η Ουάσινγκτον έδωσε επίσης εντολή να φύγουν οι οικογένειες του προσωπικού στις αμερικανικές πρεσβείες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, το Κατάρ και το Μπαχρέιν. Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή έχουν γίνει επανειλημμένα στόχος ιρανικών πυρών εν μέσω κορύφωσης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Οι Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν εμπλέκονται όλο και περισσότερο σε εχθροπραξίες κατά της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες έχουν προκαλέσει θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού και σοβαρές διαταραχές στις μετακινήσεις», εξήγησε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Με πληροφορίες από New York Times, Axios και ΑΠΕ-ΜΠΕ