Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες από επίθεση στο αεροδρόμιο του Νταμάμ

Οι νεκροί ήταν ένας Σαουδάραβας πολίτης και ένας Ινδός υπήκοος, ανέφερε η υπηρεσία. Οι τραυματίες φέρουν τραύματα που κυμαίνονται από ελαφρά έως σοβαρά. Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει επαναληφθεί και η εναέρια κυκλοφορία έχει επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα, πρόσθεσε η Πολιτική Αεροπορία.

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν αναφέρει ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης προειδοποίησαν αυτόν τον μήνα τις αεροπορικές εταιρείες να μην χρησιμοποιούν τον σαουδαραβικό εναέριο χώρο, καθώς ενέτειναν τις επιθέσεις στη μεγαλύτερη πετρελαιοεξαγωγό χώρα του κόσμου.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στον συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία και τους Χούθι εντάθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, δημιουργώντας ένα ακόμη μέτωπο στον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Οι Χούθι έχουν επανειλημμένα στοχοποιήσει αεροδρόμια στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ των οποίων το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, καθώς και τον κρατικό πετρελαϊκό κολοσσό Saudi Aramco.

Πηγή: ΚΥΠΕ