Φιντάν: «Σε ισχύ από το 2019 το τουρκολιβυκό μνημόνιο» – Κάνει λόγο για «αποδοχή, όχι επικύρωση» από τη λιβυκή Βουλή

Σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Anadolu, ο κ. Φιντάν ανέφερε ότι, σύμφωνα με τους Τούρκους νομικούς, η συμφωνία του 2019 ήταν ήδη έγκυρη. Χαρακτήρισε την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης «πράξη αποδοχής και όχι επικύρωσης».

Για τις διεθνείς αντιδράσεις, δήλωσε ότι «ορισμένες χώρες αντιδρούν επειδή πρέπει να αντιδράσουν, ενώ άλλες έχουν στρατηγικά προβλήματα». Υποστήριξε επίσης ότι το μνημόνιο είναι «απολύτως νόμιμο, τόσο από νομική όσο και από πολιτική άποψη».

Ο Φιντάν χαρακτήρισε την απόφαση της λιβυκής Βουλής «διπλωματική επιτυχία» της Τουρκίας υπό την ηγεσία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι το μνημόνιο του 2019 συνήφθη με γνώμονα τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των δύο χωρών. Προσθέτει ότι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα των ενδιαφερόμενων παράκτιων κρατών.

«Η νομική ισχύς αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας δεν μπορεί να ακυρωθεί από μονομερείς αξιολογήσεις τρίτων», αναφέρει το Υπουργείο.

Το Υπουργείο επαναλαμβάνει ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο, επικαλούμενη το διεθνές δίκαιο, και δηλώνει ότι επιδιώκει την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ