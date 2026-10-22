Εικόνες που περισσότερο θύμιζαν ρινγκ παρά κοινοβουλευτική συνεδρίαση εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη στη Βουλή της Αλβανίας, όταν η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ξέφυγε από τα όρια της λεκτικής σύγκρουσης και κατέληξε σε χειροδικίες.
Βουλή… ρινγκ στην Αλβανία: Άγριο ξύλο μεταξύ βουλευτών, έπεσαν σπρωξιές και επενέβη η φρουρά (βίντεο)
Σκηνές χάους στο αλβανικό Κοινοβούλιο, με βουλευτές κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να πιάνονται στα χέρια, να ανταλλάσσουν ύβρεις και τη συνεδρίαση να μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης.
Πρωταγωνιστές των επεισοδίων ήταν βουλευτές του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος και του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, με την κοινοβουλευτική φρουρά να παρεμβαίνει προκειμένου να αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση.
Η ένταση άρχισε όταν ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Φλαμούρ Νόκα κατευθύνθηκε προς τα έδρανα της κυβερνητικής πλειοψηφίας και επιχείρησε να πάρει κάρτες ψηφοφορίας από συναδέλφους του. Στο επεισόδιο ενεπλάκησαν και άλλοι βουλευτές, με την κατάσταση να εκτραχύνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος Φιντέλ Κρέκα συγκρούστηκε με τον βουλευτή του Σοσιαλιστικού Κόμματος και πρώην υπουργό Εσωτερικών Έρβιν Χότζα.
Amid violent protests in #Albania, opposition and ruling majority MPs physically clashed in Parliament this Thursday. #Protest https://t.co/uIHtHYi6K1— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) October 22, 2026
Ο Κρέκα φέρεται να χτύπησε τον Χότζα με αντικείμενο που κρατούσε και στη συνέχεια τον έσπρωξε με τα δύο χέρια, προκαλώντας την αντίδραση του πρώην υπουργού. Αμέσως έσπευσαν στο σημείο άλλοι βουλευτές και μέλη της φρουράς, επιχειρώντας να χωρίσουν τους εμπλεκομένους.
Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν καταγράφονται σκηνές έντονης αναταραχής, με βουλευτές να συγκεντρώνονται γύρω από τους πρωταγωνιστές, να ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις και να προσπαθούν να συγκρατήσουν ο ένας τον άλλο.
Η ένταση, πάντως, είχε αρχίσει από τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, όταν βουλευτές της αντιπολίτευσης απέκλεισαν το βήμα του Κοινοβουλίου, εμποδίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών.
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκο Πελέσι, επιχείρησε να συνεχίσει τη διαδικασία, ωστόσο οι συνεχείς αντιπαραθέσεις και οι διαμαρτυρίες προκάλεσαν σοβαρή αναστάτωση. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν έπειτα από περίπου μία ώρα επεισοδίων και έντασης.
Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής αναταραχής στην Αλβανία, όπου πραγματοποιούνται αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις με αιτήματα για πολιτικές αλλαγές, ενώ μέρος των διαδηλωτών ζητεί την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.
Η αντιπαράθεση στους δρόμους μεταφέρθηκε έτσι και στο Κοινοβούλιο, με τις εικόνες της συμπλοκής να κάνουν τον γύρο των μέσων ενημέρωσης.
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