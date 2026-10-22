Στο δικαστήριο ο Τόμι Ρόμπινσον για παρενόχληση δημοσιογράφων της Daily Mail - «Ήθελα να τους ασκήσω πίεση, όχι να τους εκφοβίσω»

Ο Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, όπως είναι το πραγματικό όνομα του 43χρονου, δικάζεται επειδή απείλησε δημοσιογράφους της ταμπλόιντ Daily Mail και του ιστοτόπου Mail Online, τους Άντριου Γιανγκ και Τζέικομπ Ντιρνχάμπερ. Τους κατηγορούσε ότι στα ρεπορτάζ τους αποκάλυψαν πού περνούσε τις διακοπές του στην Κύπρο, τον Αύγουστο του 2024. Την εποχή εκείνη το Ηνωμένο Βασίλειο συγκλονιζόταν από ένα κύμα αντιμεταναστευτικών και ισλαμοφοβικών ταραχών και πιστεύεται ότι ο Ρόμπινσον συνέβαλε στις υποκίνησή τους, μέσω αναρτήσεων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ ο ίδιος υποστήριξε ότι «φοβήθηκε» όταν τα ρεπορτάζ περιέγραφαν τις διακοπές και τον τρόπο ζωής του στην Κύπρο, όπου βρισκόταν με την οικογένειά του. «Δεν θα έπρεπε να το κάνουν αυτό» οι δημοσιογράφοι, δήλωσε, ισχυριζόμενος ότι «κινδύνευσαν» η οικογένειά του και ο ίδιος. Για αυτό ήθελε να τους βρει και να τους ρωτήσει «μπροστά στην κάμερα, πώς υποκινούσε τις ταραχές».

Ο αντιισλαμιστής ακτιβιστής, που έχει δύο εκατομμύρια ακολούθους στην πλατφόρμα Χ, κατέφυγε σε ένα ιδιωτικό γραφείο ερευνητών για να εντοπίσει τη διεύθυνση των δημοσιογράφων και να τραβήξει φωτογραφίες των σπιτιών τους. Ισχυρίστηκε ότι ήθελε «να τους ασκήσει πίεση» αλλά «όχι να τους εκφοβίσει».

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε ο Ρόμπινσον στην πλατφόρμα Χ (εν μέρει φλουταρισμένες), εικονίζονταν η σύζυγος και η κόρη του Άντριου Γιανγκ, καθώς και ο Τζέικομπ Ντιρνάχμπερ.

Στον δικηγόρο του, που τον ρώτησε αν θεωρεί εύλογες τις πράξεις του, απάντησε: «Θεώρησα ότι ήταν απολύτως εύλογες. Και εξακολουθώ να το πιστεύω. Δεδομένων των συνθηκών».

Κατά την κατάθεσή του, ο Τόμι Ρόμινσον ξέσπασε σε κλάματα όταν ο δικηγόρος τον ρώτησε για τις επιπτώσεις που είχε η υπόθεση στα παιδιά του.

Πριν από την έναρξη της δίκης, ο Ρόμπινσον, που αυτοαποκαλείται «δημοσιογράφος», ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ τον στηρίζει οικονομικά για να πληρώσει τα δικαστικά έξοδά του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ