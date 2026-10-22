«Φυλάκισαν» τον Τραμπ στην Τεχεράνη – Τον χλευάζουν, βγάζουν selfies και απειλούν να τον σκοτώσουν (βίντεο)

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που πυροδοτήθηκε από τις ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, η Ισλαμική Δημοκρατία έχει πολλαπλασιάσει τις επικοινωνιακές της προσπάθειες να απαξιώσει τις ΗΠΑ, κυρίως με μεγάλα γκράφιτι και κινούμενα βίντεο τύπου Lego.

Η τελευταία ενέργεια: ο δήμος της Τεχεράνης εγκατέστησε αυτή την εβδομάδα στην πλατεία Τατζρίς, σε μια από τις εύπορες γειτονιές στα βόρεια της πρωτεύουσας, μια διαφημιστική πινακίδα πάνω στην οποία έχει τοποθετηθεί ένα μικρό κελί φυλακής.

Μέσα σε αυτό, ένας άνδρας ντυμένος με κοστούμι και κόκκινη γραβάτα, φορώντας μια μάσκα από λάτεξ του Αμερικανού προέδρου, ένα κρεβάτι και μια τουαλέτα.

Σε κοντινή απόσταση, μια οθόνη εμφανίζει μηνύματα που καταγγέλλουν τα «εγκλήματα πολέμου» που το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι έχουν διαπράξει στον μεταξύ τους πόλεμο.

Πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία, όλοι χαμογελαστοί, έβγαλαν selfies μπροστά από την εγκατάσταση και αστειεύτηκαν με τον ψεύτικο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μην ανησυχείς, θα πληρώσουμε την εγγύησή σου και θα σε αφήσουμε ελεύθερο!» φωνάζει ένας άντρας.

«Τραμπ, αυτή τη φορά θα σε σκοτώσουμε!» απειλεί ένας άλλος.

🇮🇷 Un faux Donald Trump a été mis en scène à l'intérieur d'une cellule factice sur la place Tajrish, à Téhéran (Iran). Cette installation de propagande dénonce une frappe aérienne américaine sur un mariage ayant fait 4 morts et 70 blessés début septembre. https://t.co/rYNzalnKlX — M6 Info (@m6info) October 22, 2026

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην κυβέρνηση, η εγκατάσταση θα λειτουργεί συνεχώς, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με αυτήν την εκστρατεία, ο δήμος της Τεχεράνης έδειξε την πρόθεσή του να υπενθυμίσει στους Ιρανούς την ανάγκη για δικαιοσύνη.

Από τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία έχει παρουσιάσει τον Αμερικανό πρόεδρο ως «εγκληματία» και δεν παύει να δείχνει την επιθυμία της για εκδίκηση.

Το Ιράν κατηγορεί επίσης τις ΗΠΑ ότι στοχοποίησαν σκόπιμα μη στρατιωτικούς χώρους κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου ενός σχολείου και μιας γαμήλιας τελετής στο νότιο τμήμα της χώρας, σκοτώνοντας δεκάδες παιδιά και γυναίκες.

Πηγή: ΑΠΕ