Στήθος με στήθος Μπολσονάρου και Λούλα στη Βραζιλία - Στο 47% έναντι 46% η τελευταία δημοσκόπηση

Ειδικότερα, ο πρωτότοκος γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου εξασφαλίζει το 47% των προθέσεων ψήφου έναντι 46% του απερχόμενου αρχηγού του κράτους.

Το 5% των ερωτηθέντων ανέφερε πως σκοπεύει να ρίξει λευκό ψηφοδέλτιο στην κάλπη, ενώ το 2% δήλωσε αναποφάσιστο.

Στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε το διήμερο 20-22 Οκτωβρίου συμμετείχαν 2.154 ψηφοφόροι, με το περιθώριο στατιστικού σφάλματος να εκτιμάται στο ∓ 2%.

Πριν από μια εβδομάδα, το ινστιτούτο Datafolha έδινε προβάδισμα δύο μονάδων στον Φλάβιο Μπολσονάρου (47% έναντι 45% για τον Λούλα).

Στον πρώτο γύρο της 4ης Οκτωβρίου, ο 45χρονος Φλάβιο Μπολσονάρου επικράτησε με 47,03% έναντι 45,16% του 80χρονου Λούλα, διαψεύδοντας τα προγνωστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ