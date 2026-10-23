Ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου προηγείται με οριακή διαφορά του κεντροαριστερού προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Datafolha που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Πέμπτη.
Στήθος με στήθος Μπολσονάρου και Λούλα στη Βραζιλία - Στο 47% έναντι 46% η τελευταία δημοσκόπηση
Μόλις μία ποσοστιαία μονάδα χωρίζει τους δύο υποψηφίους ενόψει του δεύτερου γύρου της 25ης Οκτωβρίου, με τη διαφορά να βρίσκεται εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος
Ειδικότερα, ο πρωτότοκος γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου εξασφαλίζει το 47% των προθέσεων ψήφου έναντι 46% του απερχόμενου αρχηγού του κράτους.
Το 5% των ερωτηθέντων ανέφερε πως σκοπεύει να ρίξει λευκό ψηφοδέλτιο στην κάλπη, ενώ το 2% δήλωσε αναποφάσιστο.
Στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε το διήμερο 20-22 Οκτωβρίου συμμετείχαν 2.154 ψηφοφόροι, με το περιθώριο στατιστικού σφάλματος να εκτιμάται στο ∓ 2%.
Πριν από μια εβδομάδα, το ινστιτούτο Datafolha έδινε προβάδισμα δύο μονάδων στον Φλάβιο Μπολσονάρου (47% έναντι 45% για τον Λούλα).
Στον πρώτο γύρο της 4ης Οκτωβρίου, ο 45χρονος Φλάβιο Μπολσονάρου επικράτησε με 47,03% έναντι 45,16% του 80χρονου Λούλα, διαψεύδοντας τα προγνωστικά.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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