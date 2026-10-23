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Διεθνή

Σεισμός 7 Ρίχτερ συγκλόνισε το Θιβέτ - 16 νεκροί και εκατοντάδες κατεστραμμένα σπίτια (βίντεο)

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Φωτογραφία Αρχείου

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7 βαθμών που έπληξε το βόρειο Θιβέτ

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν από τον σεισμό μεγέθους 7 βαθμών που έπληξε χθες Πέμπτη το Θιβέτ, όπως μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους.

Περισσότερα από 300 σπίτια κατέρρευσαν εξαιτίας του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 22:33 (τοπική ώρα, 17:33 στην Ελλάδα).

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην ορεινή επαρχία Ναγκτσού, στο βόρειο Θιβέτ, και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Βίντεο που μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, αναζητώντας καταφύγιο σε εξωτερικούς χώρους ή σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο σεισμός αυτός, ο ισχυρότερος που έχει πλήξει την Κίνα από τον Ιανουάριο του 2024, έγινε αισθητός σε τοπικό επίπεδο. Το επίκεντρό του απέχει περίπου 400 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Θιβέτ, τη Λάσα.

Το 2010, σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών είχε πλήξει το Γιουσού στη γειτονική επαρχία Τσινγκχάι, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 2.698 ανθρώπων και αφήνοντας πίσω σχεδόν 300 αγνοούμενους.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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