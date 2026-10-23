Σεισμός 7 Ρίχτερ συγκλόνισε το Θιβέτ - 16 νεκροί και εκατοντάδες κατεστραμμένα σπίτια (βίντεο)

Περισσότερα από 300 σπίτια κατέρρευσαν εξαιτίας του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 22:33 (τοπική ώρα, 17:33 στην Ελλάδα).

চীনের তিব্বত অঞ্চলে ৭.০ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে অন্তত ১৬ জন নি হ ত ও ৩২ জন আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। ধসে পড়েছে ৩৩৯টি বাড়ি। ক্ষয়ক্ষতি ও হ'তা'হ'তে'র সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। #China #Tibet #Earthquake #BreakingNews #GreenLeafBD https://t.co/0LZzsngyvs — Green Leaf BD (@Green_LeafBD) October 23, 2026

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην ορεινή επαρχία Ναγκτσού, στο βόρειο Θιβέτ, και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Βίντεο που μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, αναζητώντας καταφύγιο σε εξωτερικούς χώρους ή σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Police officers in northern Tibet were seen carrying out rescue efforts in footage released on Friday, Oct. 23, after an earthquake of magnitude 7 struck China's south-west region. The number of people injured in the earthquake that struck the southwestern region of China's Tibet has risen to 65, local government said in a social media post on Friday, while the death count remained unchanged at 16. The ​quake, with an epicentre ​in Nagqu, a sparsely populated, high-altitude city in northern Tibet, struck at around 10:33 PM (Tibet time) on Thursday, October 22, according to the Nagqu police department. It is the strongest to hit China since January 2024. Officers sent to the region checked for damage to homes and helped people relocate to safer locations, the Nagqu police also said in a WeChat post. More than 12,000 people have been safely relocated, state media outlet Xinhua reported. Courtesy: Nagqu Police Department/Handout via REUTERS — GMA News (@gmanews) October 23, 2026

Ο σεισμός αυτός, ο ισχυρότερος που έχει πλήξει την Κίνα από τον Ιανουάριο του 2024, έγινε αισθητός σε τοπικό επίπεδο. Το επίκεντρό του απέχει περίπου 400 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Θιβέτ, τη Λάσα.

Το 2010, σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών είχε πλήξει το Γιουσού στη γειτονική επαρχία Τσινγκχάι, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 2.698 ανθρώπων και αφήνοντας πίσω σχεδόν 300 αγνοούμενους.

Heartbreaking scenes out of Tibet following a devastating 7.0 earthquake. Early reports confirm 16 lives lost and tens of thousands affected as hundreds of homes lie in ruins. Rescue workers are on the scene searching through the rubble. ​#Tibet #Earthquake #TibetEarthquake https://t.co/o99EISolGw — Harpreet Singh Kharaud (@HarpreetKharaud) October 23, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ